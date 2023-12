Mulher é criticada após se recusar a convidar a cunhada para a ceia de Natal

O relato de uma mulher está provocando reações diversas em um tópico do Reddit. Desabafando, ela descreveu em detalhes os motivos que a fizeram se recusar a convidar a namorada de seu cunhado para a ceia de Natal.

Sem se identificar, a mulher explica que está junto do marido há 12 anos e é mãe de três crianças pequenas. Por conta disso, todo ano a família de seu marido vem passar as festas de fim de ano em sua casa e eles sempre ficaram felizes em recebê-los.

“Eram 5 membros da família ficando aqui por 5 dias durante a época do Natal. Isso inclui os pais do meu marido, seus irmãos e a esposa de um deles”.

“O irmão mais novo do meu irmão está em um relacionamento sério há 1 ano, não tenho problemas quanto a isso, mas quando os convidei para o Natal não convidei a namorada dele”.

“Semana passada eu recebi uma mensagem da minha sogra mencionando que a namorada do meu cunhado queria fazer um prato para o Natal. Eu respondi dizendo que não sabia que ela viria, afinal ela não foi convidada. Isso causou uma grande confusão e eu deixei quieto até meu marido chegar em casa para lidar com isso”, revela a mulher.

A família foi contra

A mulher esperava que com a chegada de seu marido as coisas fossem ficar mais organizadas, mas logo se surpreendeu ao descobrir que ele era a favor de convidar a namorada do irmão para a festa.

“O problema é que não temos mais espaço em casa, meu cunhado geralmente dorme no escritório e não tem lugar para duas pessoas dormirem ali. Além disso, por mais que goste dela, não quero pessoas que não estiveram presentes nos últimos 10 natais com meus filhos!”.

“Nós acabamos brigando por causa disso, mas no final ele disse que o irmão e a namorada são bem-vindos, mas que não temos um espaço adequado para hospedá-los em nossa casa. O irmão dele disse que não viria mais porque sua namorada não é bem-vinda em nossa casa e minha sogra agora quer fazer um pequeno Natal em sua casa”.

Leia também: Ceia de Natal vira motivo de briga entre irmãs

Diante da situação, o marido quer que a esposa volte atrás em sua decisão e que ela libere espaço na brinquedoteca dos filhos para acomodar os visitantes, algo que a mulher se recusa a fazer.

Para os usuários do Reddit, ela corre o risco de perder bem mais do que o Natal em família.

“Você está fazendo um escândalo sobre algo que não precisa. Se eu fosse seu marido, não ficaria confortável entrando em sua casa novamente e aproveitaria o Natal com a família”, comentou uma pessoa.

“Você está completamente errada! Tente arrumar essa bagunça o quanto antes”, finalizou outra.