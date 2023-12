Mulher de 38 anos se arrepende de não ter tido filhos e culpa o feminismo

Uma mulher de 38 anos expressou arrependimento por não ter tido filhos mais cedo e manifestou sentir-se desiludida com o feminismo por causa desse fato. Estamos falando de Melissa Persling, uma mulher residente em Idaho, nos Estados Unidos, que se casou aos 22 anos, mas decidiu focar no desenvolvimento de sua carreira profissional.

No entanto, após dez anos de casamento, o casal começou a se distanciar, então decidiram se divorciar. Entre as situações pelas quais os problemas começaram, Persling apontou que ela se ressentia quando o homem lhe pedia para lavar a roupa ou preparar o jantar.

Após isso, a mulher indicou à sua família que buscaria sua independência e que não se casaria novamente, mas que ao estar perto de completar 40 anos, ela se declarou "aterrorizada" por não ter se tornado mãe.

As palavras da mulher que causaram debate nas redes

"Sinto-me incrivelmente traída pelo feminismo. Não quero generalizar o movimento completamente, pois acredito que cada um toma suas próprias decisões", afirmou a mulher à FOX News.

"Mas constantemente me alimentavam com a ideia de que as mulheres podem fazer tudo e que não precisamos dos homens, mas não é assim", expressou.

Diante disso, Persling manifestou que busca alertar outras mulheres mais jovens a não tomar as mesmas decisões que ela, pois com o tempo "comecei a me sentir egoísta por passar tanto tempo me concentrando apenas em mim mesma. Minha própria existência começou a parecer superficial e vazia. Cheguei a um ponto em que percebi que essa não é uma vida que trará felicidade".

“Sinto que estou em um lugar muito diferente agora. Entendo qual é o sacrifício do casamento e qual é a sua beleza, e não acho que tenha apreciado o que é a família”, concluiu a mulher.