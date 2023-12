Mãe se desespera ao descobrir que filha gosta do jogo ‘Dungeons & Dragons’ e param de se falar (Reprodução/Freepik)

Uma mulher, de 32 anos de idade, entrou em um clima de tensão com a mãe, após ser desaprovada por gostar de ‘Dungeons & Dragons’, um jogo fantasioso de interpretação. De acordo com ela, em um relato do Reddit, ambas não têm se falado desde então.

“Eu costumava ser próxima da minha mãe cristã evangélica, mas as nossas opiniões divergentes, especialmente sobre questões políticas e sociais, têm prejudicado a nossa relação”, iniciou o texto na plataforma, por meio do usuário u/digital-lioness.

“Recentemente, sua desaprovação se estendeu ao meu novo hobby, Dungeons & Dragons, levando a uma discussão acalorada que resultou em seu choro”, continuou o texto na rede social.

Tensão criada e estabelecida

Segundo o relato, houve uma discussão acerca do assunto, após a desaprovação da mãe se intensificar em relação ao hobby da filha. No entanto, o problema se estendeu não só para a dupla, mas também a outros membros da família que foram envolvidos na história.

Leia mais um relato:

“Durante a discussão, sugeri fazer uma pausa e sair, embora [minha mãe] ainda estivesse chorando. Meu padrasto pensa que eu sou uma idiota porque eles estavam prestes a sair para uma viagem de fim de semana, mas agora eu azedei o humor dela com meu ‘último drama’ e provavelmente estraguei tudo para eles”, desabafou a mulher.

“Com ou sem a próxima viagem, [meu padrasto] acha que eu deveria ter tentado acalmar as coisas”, escreveu.

Além do padrasto, o irmão da mulher também manifestou sua opinião sobre o caso.

“Meu irmão está ciente e apoia minha decisão de sair [para jogar Dungeons & Dragons]. Ele e minha mãe geralmente compartilham muitas das mesmas opiniões sobre as coisas, mas ele concorda que D&D é apenas um jogo. Mamãe e eu não nos falamos desde então”, finalizou o texto na rede social.