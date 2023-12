Mãe proíbe a filha e o neto de passarem o Natal ao seu lado por causa do Papai Noel

Uma mãe buscou o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre a forma como ela agiu com sua filha mais velha ao fazer os planos para o Natal. Enquanto ela acha que foi razoável em sua decisão, o marido acredita que ela reagiu de forma exagerada a uma simples questão.

Deixando para os usuários do Reddit decidirem o veredito, a mulher conta que é mãe de 3 filhos, sendo a mais velha fruto de um relacionamento na época da escola. A jovem, de 25 anos, é mãe de um menino.

“Com o meu marido eu sou mãe de outras duas crianças de 9 e 7 anos. Minha filha também tem um filho pequeno. Acontece que minhas duas crianças mais novas foram criadas envoltas pela magia do Natal e acreditam no Papai Noel, enquanto meu neto não acredita”.

“Estava tudo programado para o Natal ser celebrado em minha casa, então pedi para minha filha conversar com seu filho para que ele não falasse nada a respeito do Papai Noel para meus filhos, não quero estragar a mágica do Natal para elas”.

“Eu ainda coloco os presentes embaixo da árvore com etiquetas dizendo que eles vieram do Papai Noel, e nós deixamos biscoitos e comida para as renas”, explica a mulher.

Ela tomou uma decisão

Diante do pedido da mãe, a filha se recusou a orientar seu filho a mentir pois, para ela, seus irmãos já são grandes o bastante para lidar com a verdade caso o filho acabe falando algo. A mulher então se sentiu na obrigação de tomar uma atitude.

“Eu falei para ela que caso ela não conversar com o filho, eles podem passar o Natal sozinhos em seu apartamento. Minha filha não gostou disso e disse que eu estava escolhendo priorizar seus irmãos mais novos acima dela e de seu filho”.

“Meu marido está me apoiando ligeiramente, mas acha que eu estou sendo exagerada nessa questão já que nossos filhos estão ficando cada vez mais velhos. Eu estou errada em querer manter viva a magia do Natal?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, sim, ela está errada,

“Você poderia simplesmente explicar para seus filhos que nem todas as pessoas acreditam no Papai Noel. Ser empática com a decisão de todos tornará seu Natal muito mais agradável ao invés de te faze virar uma grande intolerante que faz sua família não se sentir bem-vinda”, criticou uma pessoa.

“A magia do Natal inclui pedir para uma criança mentir e, caso ela se recuse, a excluir da celebração junto com sua mãe?”, apontou outra.