Lei do Texas criminaliza aqueles que ‘pareçam’ imigrantes e tentem entrar nos Estados Unidos

O estado norte-americano da estrela solitária desafia o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao promulgar uma lei que permite deter e penalizar os migrantes que entram no Texas.

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que a lei especifica que com essa ação se "cria um crime penal por entrar ilegalmente no Texas a partir de um país estrangeiro e prevê até 20 anos de prisão por reincidência".

Existem centenas de datas gravadas nas colunas de aço e concreto ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México, registro dos momentos em que a Patrulha de Fronteira reparou as rupturas ilegais da barreira.

No entanto, toda vez que uma ruptura é reparada, em pouco tempo outra coluna é cortada, queimada ou martelada para permitir a passagem de grandes grupos de migrantes, geralmente longe da vista dos agentes.

As rupturas se estendem por 48 quilômetros ao longo de uma estrada plana a oeste de Lukeville, uma cidade no meio do deserto do Arizona que tem apenas uma passagem de fronteira oficial, um restaurante e uma loja. As datas das reparações são principalmente da primavera deste ano, quando a região salpicada de cactos se tornou o ponto mais ativo de travessias ilegais.

A Patrulha de Fronteira ofereceu um passeio em Arizona para meios de comunicação, incluindo a The Associated Press, onde mostrou melhorias nas condições de detenção de migrantes e nos cronogramas de processamento, mas o fluxo humano é avassalador.

O que é a Lei SB4?

O Projeto de Lei Senatorial 4 foi aprovado por ambas as câmaras da legislatura do Texas em novembro. A legislação reflete a lei federal que transforma a entrada ilegal na fronteira dos Estados Unidos em um crime menor e o reingresso ilegal em um crime grave.

Esses crimes estão codificados no Título 8 da lei americana nas seções 1325 e 1326.

Uma mulher mexicana caminhava apressadamente com suas duas filhas e cinco netos de dois a sete anos, após ser deixada lá por um ônibus e receber instruções de guias.

Os contrabandistas cortam alguns centímetros da parte inferior de cada poste de nove metros em um ato que, segundo os agentes, pode levar apenas meia hora.

O aumento acentuado agravou a frustração em relação às políticas migratórias do governo do presidente Joe Biden e intensificou a pressão sobre o Congresso para chegar a um acordo sobre as regras de solicitação de asilo, a ponto de a Casa Branca e alguns democratas no Congresso estarem considerando limites significativos ao processo de asilo como parte de um acordo que inclua um pacote de ajuda à Ucrânia.

Enquanto o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, saía de conversas a portas fechadas com líderes legislativos, dezenas de migrantes do Senegal, Guiné e México caminhavam ao longo do muro fronteiriço construído no Arizona durante a presidência de Donald Trump, com a intenção de se entregarem aos agentes.

As colunas, então, balançam, criando espaço para a passagem de grupos grandes de pessoas. Em alguns lugares, as autoridades soldaram barras de metal horizontalmente para evitar os movimentos das colunas, mas há muitos outros lugares onde elas podem ser serradas.

Os agentes afirmam que poderia levar até uma hora para dirigir de Lukeville para detectar cada lacuna, um tempo significativo quando há tantos migrantes para processar.