Ilusão de ótica viraliza e intriga a internet; quantos dedos você consegue ver?

Uma ilusão de ótica intrigante, que está provocando um intenso debate online, tornou-se a sensação do momento. Com a proposta de manter as crianças entretidas durante as festividades de Natal ou proporcionar uma noite romântica com seu parceiro, essa imagem peculiar está gerando confusão e incertezas, diz o Mirror.

A fonte dessa ilusão de ótica é a conta do Instagram chamada @unseenillusions, que conquistou uma impressionante base de seguidores, totalizando 1,3 milhão. Especializada em postagens frequentes de quebra-cabeças desafiadores, a conta é conhecida por suas criações que testam a mente e a paciência dos espectadores.

Desvende o mistério

Captura-de-tela-2023-12-20-070332

A imagem em questão apresenta uma mão, cujos dedos se conectam a outra mão, criando uma sequência surreal. O desafio proposto é simples: quantos dedos estão representados na ilusão? No entanto, as respostas variam significativamente entre os mais de 400 comentários na postagem original.

Até o momento da redação deste artigo, as estimativas de dedos variam de 130 a 215, com opiniões divergentes sobre a contagem correta. Alguns participantes excluem o polegar da contagem, enquanto outros alegam que são 155 dedos. A incerteza e a diversidade de respostas geraram ainda mais interesse em torno do enigma.

Desafios virais

Essa ilusão de ótica não é a única a desafiar a mente dos internautas neste Natal. Recentemente, um jogo de encontrar as diferenças também fez sucesso, exigindo que os participantes identificassem cinco discrepâncias em imagens natalinas em nove segundos ou menos. Esses desafios online se tornaram uma tendência, proporcionando entretenimento e estimulando a cognição durante a temporada festiva.

Se você está em busca de uma atividade intrigante para este Natal, não deixe de conferir a ilusão de ótica viral e testar sua capacidade de perceber detalhes sutis. Quantos dedos você consegue contar? A resposta pode surpreendê-lo.