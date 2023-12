Especialistas compartilham dicas para um Natal sem birras das crianças

Em meio à temporada festiva, especialistas compartilham estratégias essenciais para evitar birras de crianças e garantir um Natal tranquilo para toda a família.

Melissa Buchholz, PsyD, psicóloga pediátrica do Children’s Hospital Colorado, destaca que as mudanças na rotina e o aumento do estresse podem contribuir para meltdowns em crianças pequenas. Especialistas oferecem conselhos práticos para prevenir e lidar com essas situações desafiadoras.

Os especialistas enfatizam a importância de os pais regularem suas próprias emoções, agindo como modelos para seus filhos. Manter a calma é crucial, pois o estado emocional dos pais afeta diretamente o comportamento das crianças.

Pais-e-filhos-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Um lugar tranquilo

Quando uma criança está prestes a ter uma birra, levá-la para um local tranquilo pode ser eficaz. Uma mudança temporária de cenário e distrações, como um abraço ou um brinquedo, podem acalmar a criança antes de retornar a um ambiente maior.

A criação de uma rotina durante as festas, mesmo com os desafios de viagens ou visitas familiares, é crucial. Rachel Robertson, especialista em desenvolvimento infantil, destaca a importância de tornar o dia previsível para as crianças, incluindo horários consistentes para refeições e sono.

É essencial compreender que o controle emocional é difícil para as crianças pequenas. Observar quando e por que ocorrem birras pode fornecer insights valiosos. Alimentação inadequada, interações desconfortáveis ou fadiga noturna são momentos propensos a birras.

Crianca-brincando-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Atividades calmas

Dedicar tempo e espaço para atividades calmas, como leitura ou desenho, pode manter as crianças engajadas. O tempo sozinho também é vital, permitindo que recarreguem antes de participar de eventos festivos.

Os pais não devem esquecer de cuidar de si mesmos. A auto-aceitação, sem comparações com outros familiares, é essencial. Kim Abra e Marney Studaker-Cordner, assistentes sociais, enfatizam a importância de não culpar os filhos por possíveis contratempos nas celebrações.

Culpar as crianças pode gerar ressentimento e raiva. A mensagem transmitida é negativa, sugerindo que o comportamento delas arruinou o Natal. Os especialistas recomendam focar em atividades positivas, como preparar uma refeição favorita ou entrar em contato com amigos, para tornar as festas mais brilhantes.

Ao seguir essas orientações, as famílias podem desfrutar de um Natal mais tranquilo, preservando a alegria da temporada e fortalecendo os laços familiares, como trouxe o New York Post.