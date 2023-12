Desafio natalino: encontre os bonecos de gengibre e prove sua visão aguçada

Um quebra-cabeça festivo está agitando as mentes dos britânicos, desafiando-os a encontrar cinco bonecos de gengibre escondidos em uma cena natalina. Criado pela Haypp, o desafio promete entretenimento para aqueles que desejam testar suas habilidades visuais durante a temporada festiva, diz o Mirror.

Captura-de-tela-2023-12-21-184212

A imagem mostra uma sala festiva repleta de detalhes, desde uma árvore de Natal decorada até um assado na mesa e o Papai Noel voando com suas renas pela janela. No entanto, entre o agitado cenário natalino, estão cinco bonecos de gengibre tentando passar despercebidos. O desafio é encontrar todos os cinco em menos de um minuto.

A dificuldade do desafio

De acordo com os criadores, apenas 20% das pessoas conseguem resolver o quebra-cabeça no prazo estipulado, com a média do britânico comum levando 67 segundos para completar a tarefa. O desafio se torna uma divertida atividade para famílias durante as festividades, proporcionando momentos de descontração enquanto buscam os personagens escondidos.

Para aqueles que conseguirem encontrar os cinco bonecos de gengibre, o desafio pode ser estendido com outras atividades, como identificar diferenças em uma imagem em nove segundos ou resolver ilusões de ótica matemáticas. Os criadores incentivam os participantes a compartilhar suas conquistas e desafiar amigos e familiares.

Veja as respostas!

Caso o desafio resulte em desistência e cause uma pequena disputa familiar, as respostas estão disponíveis para acalmar os ânimos. O objetivo é proporcionar diversão e entretenimento durante a temporada de festas, incentivando a interação e o compartilhamento de conquistas.

Captura-de-tela-2023-12-21-184757

O desafio está lançado, e a pergunta é: você tem a visão mais aguçada para encontrar todos os bonecos de gengibre em menos de um minuto?