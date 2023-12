Chef alerta sobre erro comum que acaba com a crocância das batatas assadas

As festividades de Natal muitas vezes giram em torno da mesa farta, e as batatas assadas crocantes são uma presença obrigatória. No entanto, segundo um chef experiente, há um erro comum que a maioria de nós comete e que prejudica a busca pela perfeita crocância, diz o Mirror.

Esperar é a chave

Marc Williams, diretor da escola de culinária do luxuoso hotel The Grand em York, adverte que um passo crucial é frequentemente negligenciado: após a parboilização, é essencial deixar as batatas esfriarem completamente. Ao contrário do hábito comum de transferi-las diretamente para a assadeira após escorrer, esse erro pode comprometer o resultado final.

Williams explica: "Para obter as batatas perfeitas, descasque-as, coloque-as em água fria e deixe ferver. Ferva por cerca de seis minutos até que as bordas amoleçam. Depois, coe e espere até que o vapor pare. Você nunca obterá um resultado nítido se estiverem cheias de água."

Dicas adicionais

Além do resfriamento adequado, o chef destaca outros passos essenciais para garantir que as batatas atinjam o tão desejado nível de crocância. Preaquecer a gordura escolhida, é crucial. Isso cria uma crosta inferior, evitando que as batatas grudem na assadeira.

Para uma abordagem mais moderna, Williams sugere a utilização de uma fritadeira de ar quente, reduzindo significativamente o tempo de cozimento. Ele enfatiza a versatilidade desses aparelhos, permitindo o cozimento simultâneo de diferentes alimentos.

Além das dicas para batatas perfeitas, Williams oferece conselhos valiosos para minimizar o estresse na preparação da ceia de Natal. Sugerindo a preparação antecipada, ele aconselha a cozinha das batatas pela manhã, permitindo o reaquecimento na hora de servir. Ao planejar com antecedência e distribuir as tarefas, o chef destaca a importância de tornar a experiência culinária festiva mais tranquila.