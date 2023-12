As crianças estão de férias: as razões pelas quais não devem usar smartphones na sala de aula (nem em excesso em casa)

Não apenas a Finlândia aderiu à proibição do uso de celulares por estudantes em estabelecimentos educacionais, mas países como Alemanha, França, Suécia, Itália e Reino Unido também consideraram essa medida necessária para evitar distrações em sala de aula, resultando em uma melhoria no desempenho acadêmico.

As cifras do uso de celulares em estudantes são bastante elevadas. De fato, de acordo com o estudo Kids Online, no Chile, 58% das crianças e adolescentes recebem seu primeiro celular com Internet antes dos 10 anos de idade, o que se torna um problema se não houver regulamentação a respeito. Os principais motivos? Distração, mas também outras consequências que tornam necessário regular o uso de smartphones, inclusive durante as férias.

É difícil resistir à atenção dada à tecnologia, tanto para crianças como para adultos

O uso durante processos de aprendizado

Milena Schublin Bisquertt, especialista em Educação, Mestre pela Universidade Autônoma de Barcelona, Reitora do Colégio San Agustín de Santiago e atual Presidente da Região Metropolitana da FIDE para escolas particulares e jardins de infância, afirma que "um dos principais objetivos dos processos educativos é fornecer ferramentas que permitam compreender, internalizar e experimentar as aprendizagens de forma lúdica e didática".

"O uso não pedagógico do celular nas salas de aula impacta negativamente no avanço dos processos de ensino-aprendizagem e no cumprimento dos objetivos planejados, pois ele se torna um elemento distrativo, tanto a nível pessoal quanto grupal nas salas de aula", acrescenta.

5. O uso excessivo de novas tecnologias pode contribuir para o déficit de atenção, reduzir a concentração e a memória das crianças, graças à alta velocidade de seu conteúdo - Foto: Pixabay

O uso geral no tempo livre: férias

A dependência de telas, seja de celulares, videogames, tablets ou televisores, é uma doença que provoca a necessidade incontrolável de usar de forma compulsiva aparelhos eletrônicos.

Segundo explicou o neurologista infantil da Clínica Las Condes, Gustavo Mallea, ao meio El Mostrador, “é um tipo de comportamento disfuncional que se caracteriza por ser um padrão de comportamento recorrente, que altera a funcionalidade da criança, tanto nos aspectos familiares, sociais e educativos, bem como em outras áreas importantes do funcionamento”.

O excesso de tempo perdido em frente a um smartphone ou um console diminui as oportunidades para outras atividades básicas de desenvolvimento, como brincar ao ar livre, praticar atividade física, fazer amigos reais em situações não virtuais, ler, dormir e ajudar nas tarefas domésticas, entre outras.

Meninos jogando futebol - Pixabay

Como lidar com isso?

A psicóloga infantil da UC e mestre em transtornos de aprendizagem, Carolina Barrientos, explica que "ambos os profissionais citados estão corretos no que afirmam. Portanto, o tempo de férias deve ser aproveitado para criar novos hábitos que possam ajudar as crianças a superar a dependência do smartphone antes de voltarem para a sala de aula".

De acordo com a especialista, a criação de hábitos "pode ser encarada como uma atividade lúdica através de elementos visuais, como uma agenda". Ela recomenda criar uma agenda com diferentes atividades, desde diversão, responsabilidades domésticas, hábitos de higiene e reservar um espaço para o uso de novas tecnologias. "Não podemos esperar que as crianças se afastem 100% das novas plataformas como streaming, Youtube, jogar no celular ou em algum videogame", acrescenta.

Consumo de tecnologia: acompanhados e com tempo controlado

Mas recomenda "acompanhar os pequenos de forma responsável no consumo de tecnologias, para que entendam que são atividades que ocupam um espaço em seu dia, mas não são sua atividade principal". Para a especialista, o grande problema é que muitos pais e mães confiam no uso de tecnologias, permitindo que as crianças passem horas e horas na tela apenas para mantê-las ocupadas.

Passe uma tarde jogando videogame com os amigos Videojuegos de 2023 (Getty Images)

“Mas isso é um dano tremendo, pois está comprovado que afeta suas habilidades sociais, de concentração e eles perdem tempo precioso em que poderiam estar desenvolvendo diversas habilidades”, acrescenta. O apelo é educar de forma responsável em relação ao uso de dispositivos tecnológicos e, acima de tudo, acompanhar as crianças em diversas atividades durante o verão, para criar hábitos saudáveis.