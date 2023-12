Vovó de 102 anos surpreende e celebra aniversário com show de stripper

Dona Mônica, a idosa de 102 anos que passou 25 anos em um convento, nem ligou para o que pensam. Pediu logo um stripper no lar de idosos para comemorar seu aniversário. Olha a reação dela! - Foto: reprodução/West Lodge Care Home

Dona Mônica Ruddick, uma idosa de 102 anos que viveu 25 anos em um convento, protagonizou uma comemoração de aniversário inusitada em um asilo. Com um desejo nada convencional, ela pediu um show de stripper para animar a festa, e o resultado foi um sucesso.

Preparada para a ousadia

A ousadia da idosa de 102 anos. Durante o show do stripper todos se divertiram, ela principalmente. – Foto: reprodução/West Lodge Care Home

Antes da performance, dona Mônica demonstrou toda sua ousadia ao afirmar, com um sorriso, que estava preparada com “óleo de bebê”. Durante o strip-tease, ela se divertiu e, após a apresentação, ainda brincou animada: “Ele vai passar”.

Celebração inesperada

Gillian Hannah, uma das funcionárias do asilo, revelou que a idosa queria uma celebração que combinasse o inesperado. Assim, além do show de stripper, dona Mônica desejava visitar a igreja para celebrar a alegria da vida. A festa, animada e cheia de surpresas, contou até com um grande bolo de aniversário.

Vida extraordinária em detalhes

Dona Mônica, nascida em Wolsingham, Inglaterra, teve uma vida extraordinária, trabalhando em uma cantina durante a Segunda Guerra Mundial e passando 25 anos em um convento. Seja cuidando de crianças em lares ou auxiliando as freiras, ela sempre colocou as necessidades dos outros acima das suas.

LEIA TAMBÉM: Aos 94 anos, idosa recebe medalha por dedicação aos estudos

Testemunha viva da história

A idosa Mônica e Adam Price, o stripper que foi ao asilo. – Foto: reprodução/West Lodge Care Home

Com a incrível marca de ter visto quatro reis e uma rainha no trono, dona Mônica é uma testemunha viva da história. Sua jornada é alimentada por resiliência e uma filosofia única de viver ao máximo, cercada pelo amor e apoio da família e amigos. Gillian destaca que ela acredita firmemente que rir é uma obrigação na vida.

A idosa e a alegria sem limites

Dona Mônica, ao pedir um show de stripper aos 102 anos, é um lembrete inspirador de que a idade não deve limitar a busca pela alegria e pelos prazeres na vida. A história, registrada em fotos divertidas, revela que a atitude positiva e a ousadia não têm idade.

Fonte: The Northern Echo