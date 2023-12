Síndrome de Cushing em cães pode ser confundida com seu envelhecimento

Com a temporada festiva em pleno andamento, não somos os únicos a apreciar um ou dois petiscos extras. Nossos companheiros caninos também se deliciam com guloseimas natalinas. Contudo, se você tem um amigo de quatro patas mais velho e percebe que ele está mais ávido do que o habitual, isso pode ser um sinal de uma condição tratável chamada Síndrome de Cushing.

Uma nova pesquisa com mais de mil proprietários de cães no Reino Unido revelou que surpreendentes 77% dos donos de cães estão confundindo os sinais dessa síndrome com velhice. Diante disso, um veterinário está instando os proprietários a examinarem seus caninos para verificar se estão sofrendo da doença, como apontou o The Mirror.

Jamie Walker, Gerente de Serviços Técnicos da empresa farmacêutica veterinária global Dechra, explica como identificar os sinais de alerta e o que fazer em seguida:

"Se o seu cão não estiver se sentindo bem ou agindo de maneira diferente, pode ser muito preocupante, especialmente se você não souber qual é a causa. Alguns sintomas de problemas de saúde subjacentes podem ser difíceis de distinguir do envelhecimento, tornando o diagnóstico e o tratamento ainda mais desafiadores."

Ele continua: "a Síndrome de Cushing é um distúrbio que pode afetar seriamente a saúde, vitalidade e aparência do seu cão. Também conhecida como 'hiperadrenocorticismo', é um dos distúrbios endócrinos mais comuns, ocorrendo principalmente em cães de meia-idade e idosos. Cães com Cushing produzem quantidades excessivas de cortisol, um hormônio importante que ajuda a regular o metabolismo. Isso pode ter efeitos prejudiciais em outros órgãos e na capacidade do corpo de se autorregular."

Jamie destaca que algumas raças de cães têm maior probabilidade de desenvolver a síndrome, como Bichon Frise, Yorkshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Jack Russell Terrier, Dachshund e West Highland White Terrier, entre outras.

No entanto, a boa notícia é que, quando diagnosticados e tratados com medicação, os cães podem recuperar a saúde, tranquilizando os proprietários e melhorando a qualidade de vida.

cachorro-bulldog-frances-freestocks.org-Pexels-1

freestocks.org / Pexels

Sinais de ?Síndrome de Cushing?

1 - Alterações no apetite / comer mais: se o seu cão que costumava ser seletivo está comendo toda a comida e mais, ou demonstra um comportamento mais protetor em relação à comida, discuta isso com seu veterinário.

2 - Aumento da sede / beber mais: o aumento significativo na ingestão de água é um dos sintomas mais comuns da Síndrome de Cushing em cães.

3 - Aumento da micção / urinar no chão: se o seu cão precisa sair com mais frequência, acorda durante a noite para urinar ou tem acidentes dentro de casa, isso pode ser uma indicação da Síndrome de Cushing.

4 - Excesso de cansaço: manifestado por sonolência, baixa energia, movimento mais lento, relutância em levantar da cama, desinteresse em passear ou brincar, mostrando uma falta de vontade para atividades usuais.

5 - Barriga saliente: observe uma aparência arredondada na cintura do seu cão, como se tivesse uma barriga, o que pode ser um sintoma da Síndrome de Cushing.

6 - Encolhimento muscular: um cão saudável deve manter um peso e tônus muscular regulares; consulte seu veterinário se notar uma perda significativa de massa muscular, evidenciada pela dificuldade em levantar, pular no sofá ou subir e descer escadas.

7 - Ofegância excessiva: todos os cães ofegam, no entanto, se você notar que seu cão está ofegante mais do que o normal (especialmente durante o repouso), pode valer a pena uma visita ao veterinário.

8 - Pele com manchas ou alterações: outro sintoma da Síndrome de Cushing é alterações na pele do seu cão ou áreas de perda de pelos. Para alguns cães, a perda de pelos causada pela Síndrome de Cushing pode ser extrema, deixando-os apenas com pelos na cabeça e nos pés. Em outros casos, pode ser mais sutil, como um pelo opaco, falta de crescimento após tosa ou formação de cravos nas axilas ou virilha. A pele também pode se tornar mais fina.