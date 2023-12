Restaurante japonês causa indignação mundial ao servir carne de panda

Existem vários lugares que oferecem pratos estranhos e até bizarros para alguns, mas esse que começou a circular nas redes causou especial polêmica por servir carne de animais que estão sob proteção ou em perigo de extinção.

Trata-se de um restaurante japonês que oferece comida exótica, preparada com carne de animais considerados -em várias partes do mundo- como espécies a serem protegidas, como o panda.

😱Un restaurante de comida exótica en Yokohama #Japón sirve ajolotes fritos como parte de su menú#Ajolote #Viral pic.twitter.com/Q7mu8jb93R — Nelson Valdez (@nelvaldez) December 13, 2023

Outro exemplo foram os axolotes, que também são servidos neste local e que no México são exemplares extremamente protegidos, por isso descobrir sobre sua reprodução para levá-los à cozinha foi um assunto bastante escandaloso.

As imagens dos pratos se tornaram virais nas redes

As imagens dos axolotes fritos pareciam cruéis ao notar-se uma expressão de sofrimento nesses animaizinhos, o que alimentou ainda mais a agitação e o desgosto geral do público internauta.

No Japão, existem várias restrições em relação à carne, no entanto, aparentemente, é suficiente para os restaurantes apresentarem um certificado das autoridades que garanta a limpeza do produto para poder oferecê-lo a preços elevados.

Dentro do menu oferecido por este estabelecimento, soube-se que os pratos mais "exóticos" são os seguintes:

Urso panda

Urso pardo

Faisão japonês assado

Guaxinim

Sashimi de coração de orca

Esquilo grelhado

Tartaruga de casca mole

Sashimi de piranha

Fígado de tubarão da neve

Rã frita

Bolos com baratas e vermes gigantes de farinha

Tritão frito

Cigarras

Civeta das palmeiras

Conforme relatado pelo meio ‘Milenio’, o restaurante em questão é o Noge Chinjuya, e o mesmo possui avaliações na internet que destacam que seu cardápio costuma variar de acordo com a temporada, com preços que em média começam em cerca de 17 mil ienes.

Outro ponto importante a destacar é que o restaurante só está presente nas redes sociais, pois não possui um site onde se possa consultar os preços e verificar se eles realmente oferecem esse menu escandaloso.