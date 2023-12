Perfume diferente faz homem acreditar que está sendo traído

Com medo de estar sendo traído, um homem buscou a opinião dos usuários do Reddit sobre um comportamento inusitado de sua esposa. Segundo ele, além das mudanças sutis na rotina, a mulher também chegou em casa com um perfume que não era seu.

Em um relato anônimo, ele conta: “Nós estamos casados há 3 anos e faz uns seis meses que eu percebi alguns comportamentos estranhos por parte da minha esposa”.

“Ela começou a trabalhar até tarde e a agir de forma estranha. Conversa menos comigo e sempre que estamos em um momento de troca ela fica pensando em várias outras coisas e mal presta atenção no que estou falando”.

“Eu não sei, pode ser paranoia da minha parte, mas sempre que tento falar com ela sobre essa sensação, ela diz que eu estou imaginando coisas ou deixando isso tomar conta. Depois ela desconversa”.

Ele percebeu algo estranho

O homem revela então que acreditou nas palavras da esposa e passou a pensar que sua atitude realmente estava sendo exagerada, mas um outro fato o fez repensar.

“Ontem ela chegou em casa com o cheiro do perfume de outro homem. Eu não tinha percebido em um primeiro momento, mas quando nos sentamos para assistir TV e eu a abracei, senti o cheiro diferente na mesma hora”.

“Ela pareceu surpresa quando eu perguntei se ela tinha trocado de perfume, e eu falei que tinha sentido o cheiro de um perfume masculino. Ela disse que comprou um novo perfume unissex, mas quando eu pedi para ver o perfume, ela simplesmente surtou”.

“Minha esposa começou a gritar comigo e a dizer que eu não confio nela e que meu ciúme a está incomodando. Ela também se recusou a me mostrar o perfume e disse que isso era perturbador”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, a reação da mulher entregou uma possível infidelidade.

“Se eu estivesse no lugar da sua esposa, teria pego o perfume e espirrado na sua cara. Isso, é claro, se eu estivesse falando a verdade. Você não está errado em desconfiar”, comentou uma pessoa.

“Ao que parece, ela está te traindo. Espero que você encontre forças para lidar com isso”, comentou outra.