Para impedir que a cunhada ofenda seu marido, ela ultrapassou alguns limites

Discussões entre familiares acabam sendo mais comuns do que o normal durante a época das festas de fim de ano. Apesar de fazer de tudo para evitar se envolver em uma destas brigas familiares, uma mulher não conseguiu evitar responder à cunhada após ouvir comentários ofensivos sobre ela e seu marido.

Contando o caso no Reddit, a mulher conta que seu irmão é casado com Alisson, uma pessoa com a qual ela costuma ter problemas desde que entrou para a família. Falando de forma direta, a mulher explicou que a esposa de seu irmão tem uma grande tendência a ser negativa e a fazer comentários ácidos sobre as pessoas, principalmente seu marido.

“Ela odeia quando eu ou meu marido falamos que não vamos fazer algo para cuidar da nossa filha. Nós dois fazemos isso e dividimos os cuidados com ela. Então quando ele quer fazer algo, eu cuido da bebê. Quando eu quero fazer algo, ele cuida”.

“Ela também fica fazendo perguntas ‘de mãe’ para meu marido e se irrita quando ele não sabe responder dizendo que ‘qualquer mãe saberia. Para terminar, sempre que faço algo com minha filha por perto ela comenta que eu sou uma ‘mãe solteira casada’”.

Ela decidiu agir

Irritada com a atitude e os comentários da cunhada, a mulher conta que tentou lidar com a situação amigavelmente por diversas vezes, chegando até mesmo a pedir para seu irmão interferir.

Cansada, ela decidiu quebrar um acordo que tem com o marido e que diz respeito a nenhum deles se envolver em brigas familiares.

“Dois dias trás eu estava na sala de jantar enquanto meu marido terminava alguns de seus afazeres do trabalho, e Alisson começou a agir de forma extremamente rude e a comentar que meu marido não estava se esforçando para cuidar da nossa filha, eu respondi que ele estava trabalhando duro para garantir que nada falte em nossa casa”.

“Ela falou de forma irônica que sabia que eu ia falar aquilo já que sou ‘paga para ser a babá’ que cede favores sexuais a ele. Eu perdi a paciência com ela e antes de perceber disse a ela que enquanto sou paga para isso ela ganha chifres de graça”.

A mulher então explica que seu comentário foi feito com base no fato de que todos sabem das “escapadas” de seu irmão e de como a cunhada não se importa em lidar com isso.

Desde então, Alisson parou de falar com todos os familiares e a mulher está precisando lidar com as críticas de seu irmão, que a acusa de ter exagerado em sua reação.

Porém, para os usuários do Reddit, ela apenas respondeu a cunhada de acordo com o nível de provocação que recebeu da mulher.

“Ela estava agindo de forma passivo-agressiva com você por muito tempo, ela e seu irmão agiram errado, não você”, comentou uma pessoa.

“Você tentou lidar com isso da melhor forma possível, mas foi impedida pela atitude dela. Não foi errado o que você fez”, finalizou outra.