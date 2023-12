Mulher se recusa a fornecer documento de patrimônio ao ex-marido e explica o motivo

Uma mulher usou o Reddit, revelando ter se recusado a fornecer uma escritura de renúncia por seu interesse no patrimônio do casal. Isso aconteceu pela falta de cumprimento de um acordo, resultando na decisão da mulher.

“Meu ex e eu estamos separados há dois anos e divorciados há oito meses. Ele teve 120 dias para depositar minha metade do patrimônio de nossa casa. Em troca, eu deveria fornecer a ele uma escritura de renúncia pelo meu interesse na casa”, iniciou o relato na plataforma, por meio do usuário u/oyotaMOTLu.

“Fomos ao banco hoje para que o documento fosse testemunhado e autenticado. Eu disse a ele que não lhe entregaria o documento sem comprovante de transferência eletrônica, concluída ou iniciada. Ele me deu uma confirmação de que um e-mail foi enviado”, continuou.

Decisão tomada

Segundo o relato, a confirmação no documento do ex levaria de um a dois dias para ser concluída. Sendo assim, a mulher pediu a ele para avisá-la quando isso acontecesse e lhe entregar uma cópia do documento.

“Ele perdeu completamente o controle e começou a gritar comigo que eu estava desacatando o tribunal. Vou sair da cidade nas férias em dois dias e disse a ele que deixarei sua cópia no escritório do meu advogado e que ele poderá retirá-la lá se puder fornecer prova de transferência concluída/iniciada”, contou,

“Somos divorciados porque ele nos traiu e mentiu sobre várias coisas. Durante toda a nossa separação e durante todo o nosso divórcio, cumpri tudo o que disse que faria. Eu até o ajudei com um monte de coisas que não precisava, porque fiz isso por nós durante 20 anos como casal”, desabafou.

De acordo com a mulher, a reação do ex-marido foi desproporcional a toda situação. “Agora, de repente, ele pensa que não vou fazer o que digo que vou fazer. Dar-lhe este documento significa que recebi o dinheiro. Também diz isso no documento”, finalizou.