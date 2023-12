Mulher ri do marido e diz "eu te avisei" quando recebem os resultados de teste de DNA

Uma nova mãe compartilhou sua dor após o nascimento do bebê levar seu marido a se mudar e exigir um teste de paternidade, surpreendendo a todos. Aos 27 anos, casada por dois anos, ela deu à luz uma menina cinco semanas antes, mas a reação do marido ao bebê a deixou perplexa como trouxe o The Mirror.

Após o nascimento da bebê saudável, com 'cabelos loiros e olhos azul-pálido', o marido exigiu imediatamente um teste de paternidade, pois o casal tinha cabelos e olhos castanhos. Em desabafo nas redes sociais, ela escreveu: "meu marido surtou e se recusou a ouvir minha explicação de que, às vezes, os bebês nascem com cabelos e olhos mais claros, que escurecem com o tempo. Ele exigiu um teste de paternidade e ameaçou se divorciar se eu não obedecesse, então eu fiz."

Ao retornar do hospital, ela ficou arrasada quando o marido se mudou, passando as primeiras três semanas da vida da bebê na casa dos pais, deixando-a se recuperar e se adaptar sozinha. "Ele queria dar um tempo enquanto eu me recuperava e contou aos pais o que estava acontecendo", disse ela.

Mas nada a preparou para as mensagens odiosas da sogra que se seguiram: "ela ligou e me informou que, se o teste de paternidade revelasse que a criança não era dele, ela faria de tudo para garantir que eu fosse 'arrasada' durante o divórcio. Tive minha irmã para me apoiar e me ajudar a cuidar do bebê durante esse período."

Mae-e-bebe-Andrea-Piacquadio-Pexels-1

Andrea Piacquadio / Pexels

Resultados e desabafos

Após obter os resultados do teste de paternidade no dia anterior, a nova mãe descreveu como seu marido voltou para casa para vê-los com ela. "Eu estava no sofá na sala, então ele sentou ao meu lado e começamos a ler os resultados. Eles mostraram que ele era o pai, e meu marido tinha essa expressão chocada, meio horrorizada, com os olhos arregalados enquanto olhava para eles."

Ela continuou: "Não pude deixar de dizer 'eu te avisei' e comecei a rir da maneira como ele estava. Meu marido saiu do choque e ficou bravo comigo por rir dele. Discutimos por um tempo, principalmente ele gritando comigo, antes de minha irmã descer as escadas e meu marido se calar."

Após retornar à casa dos pais para 'clarear a mente', a sogra ligou novamente, dessa vez para repreender a nova mãe por rir na cara do marido: "porque, aparentemente, isso foi chutar enquanto ele estava caído. Ela também deixou algumas mensagens ruins essencialmente dizendo a mesma coisa esta manhã."

Ao buscar perspectivas externas no Reddit para seu problema pós-parto, os leitores rapidamente defenderam a mãe. "Ele lhe deve um enorme pedido de desculpas. Ou três. Lamento por seu marido e sogros", disse um. "Isso é insano. Ele a abandonou pós-parto e a forçou a cuidar de um recém-nascido sozinha enquanto se recuperava", disse outro, enquanto muitos o chamavam de 'menino da mamãe' e a aconselhavam a deixá-lo: "O fato de ele correr para a mamãe (duas vezes) e permitir que ela envie essas mensagens é nojento. Este deveria ser o momento mais feliz da sua vida (trazer uma criança ao mundo) e eles estão arruinando isso." "Seu marido E sua mãe são criaturas vis. Como você pode olhá-los da mesma maneira novamente? Essas não são pessoas saudáveis para você e seu filho estarem por perto."