Mulher procurou ajuda em clínica de fertilidade e acabou sendo inseminada pelo esperma do próprio médico

Um escândalo chocante abalou os Estados Unidos após as acusações contra o Dr. Merle Berger, um especialista em fertilidade e fundador da Boston IVF, que foi acusado de inseminar uma paciente com seu próprio esperma em vez do doador anônimo prometido.

Berger, com uma carreira destacada como professor de obstetrícia, ginecologia e biologia reprodutiva na Faculdade de Medicina de Harvard por mais de 30 anos, agora está enfrentando uma ação civil movida pela parte afetada, Sarah Depoian.

A filha só descobriu este ano quem era seu pai biológico

A história chocante começou quando Sarah Depoian procurou a ajuda do Dr. Berger na clínica de fertilidade. De acordo com a ação judicial, Berger assegurou a Depoian que ela seria inseminada com esperma de um doador anônimo, uma prática comum nesses procedimentos. No entanto, a realidade foi completamente diferente, pois, segundo as acusações, o médico utilizou seu próprio esperma para a inseminação.

Um caso que tem deixado todos perplexos (Captura)

A filha de Depoian, Carolyn Bester, nascida em 1981, descobriu a verdadeira identidade de seu pai biológico este mesmo ano através de testes de DNA. Em uma coletiva de imprensa, Bester compartilhou o impacto emocional de descobrir que o Dr. Berger era seu pai biológico, descrevendo-o como "realmente chocante e horrível", conforme detalhado na ação movida por sua mãe. O caso tem gerado comoção e desconfiança na comunidade médica e entre aqueles que buscam tratamentos de fertilidade.

Trata-se de um médico com alta reputação (Agencias)

As acusações contra um médico respeitado na comunidade acadêmica e profissional têm destacado a importância da integridade e transparência nos procedimentos médicos, especialmente em áreas tão sensíveis como a reprodução assistida. A ação civil apresentada no tribunal do distrito dos Estados Unidos em Boston objetiva não apenas buscar justiça para a família afetada, mas também lançar luz sobre possíveis irregularidades na prática médica do Dr. Berger. O impacto social e legal deste escândalo pode ter ramificações significativas na confiança do público nos profissionais médicos especializados nessa área.