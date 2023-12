Mulher explica por que optou por ter relações com outros homens que não seu marido

Em uma reviravolta inusitada, Layla Kelly, de 33 anos, compartilhou o motivo específico pelo qual decidiu ter relações com homens que não são seu marido. A decisão, segundo ela, visa alimentar o conteúdo de sua bem-sucedida conta no OnlyFans.

O casal, junto há quase duas décadas, chegou à conclusão de que seria aceitável para Layla se envolver com outros homens, desde que isso fosse utilizado para enriquecer seu conteúdo no OnlyFans. Kelly afirma que a discussão sobre essa escolha aconteceu recentemente, e seu marido apoia completamente a decisão.

A segurança na relação, construída ao longo dos anos, é o que permitiu essa decisão. Layla enfatiza que jamais consideraria essa opção se o marido não estivesse confortável com a situação, destacando que isso não gerou problemas até o momento.

A seleção dos homens com quem Layla se relaciona é baseada no benefício que eles podem trazer para o conteúdo. Ela explica que avaliam como essa colaboração pode impulsionar sua exposição, e a escolha é feita considerando o impacto no material produzido.

Relacionamento aberto

A abertura do relacionamento do casal tem finalidade exclusivamente voltada para o conteúdo, sendo tudo registrado. Layla relata que seu primeiro parceiro fora do casamento foi escolhido durante uma viagem de trabalho de nove dias à Austrália, optando por alguém com aparência física totalmente diferente de seu marido para proporcionar variedade ao público.

O marido de Layla, segundo ela, não demonstrou ciúmes e, pelo contrário, aprecia assistir ao conteúdo criado com outros parceiros. A decisão, surpreendentemente, intensificou a vida sexual do casal, tornando-a mais emocionante.

Enquanto Layla está atualmente em busca do próximo homem para sua produção de conteúdo, ela enfatiza que abrir completamente o casamento é uma possibilidade futura, mas, por enquanto, estão aproveitando o que têm, conforme levantou o New York Post.

Essa escolha inusitada, que poderia gerar controvérsias, parece fortalecer a relação de Layla com seu marido e enriquecer o conteúdo de sua presença digital, indicando uma perspectiva singular sobre relacionamentos modernos.