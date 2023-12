Mulher demitida por 'comportamento misterioso' na festa da empresa

Uma festa de Natal da empresa se transformou em um pesadelo profissional para uma mulher, identificada como Molly, que alega ter sido demitida após o evento. Ela compartilhou a carta de demissão em um vídeo no TikTok, deixando os motivos no campo da incerteza.

Molly criou expectativas de comportamento exemplar ao som da música "Right Round" de Flo Rida e uma cena do filme "The Hangover". No entanto, a promessa de se "comportar na festa da equipe" foi seguida por uma carta de demissão acusando-a de "má conduta grave", sem especificar os eventos.

Tiktok-demissao

TikTok / @m21lly

O mistério da demissão

Apesar da demissão, a carta não revela as ações específicas de Molly que levaram à decisão. A ex-funcionária, ainda em seu período probatório, foi acusada de prejudicar a reputação da empresa, resultando em sua rescisão imediata, enquanto a natureza exata do incidente permanece em segredo.

Molly, em vídeos subsequentes, expressou sua incapacidade de fornecer detalhes, indicando a presença de outra pessoa envolvida, mantendo o mistério sobre o que de fato ocorreu. A saga, que se desdobrou no TikTok, deixa os espectadores intrigados, exigindo respostas para entender o desfecho peculiar da história, como trouxe o New York Post.