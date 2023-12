Mãe 'sad beige' pinta árvore de Natal do filho, rede reage

Uma mãe no TikTok chamada Natalie Powell tornou-se o centro das atenções online ao decidir dar uma repaginada na árvore de Natal de brinquedo de sua filha para combinar com a decoração de sua casa. O vídeo, que já ultrapassou 8 milhões de visualizações, revela a reação do público ao que ela chama de "total makeover" na Step 2 My First Christmas Tree da filha de 16 meses, Vivian.

"Chamem-me de louca ou de 'Sad Beige Mom' pelo que estou prestes a fazer, mas hoje estou dando à Step 2 My First Christmas tree uma transformação total," declarou Powell no início do vídeo.

A mãe, que se autodenomina "Sad Beige Mom", argumentou que a árvore colorida original não harmonizava com sua estética monocromática. Ela escolheu cores neutras em uma visita à loja de construção Lowe's e, de volta a casa, levou o brinquedo para o exterior para completar a transformação.

Criação final e críticas

"Para ser sincera, eu amo. Elas estão definitivamente transmitindo vibrações orgânicas e modernas," comentou Powell, admirando sua criação final. No entanto, a audiência expressou opiniões diversas nos comentários.

Algumas críticas surgiram, acusando Powell de tirar a personalidade do brinquedo e de não considerar a toxicidade da tinta em contato com crianças. Ela, por sua vez, abraçou o título de "Sad Beige Mom", criando uma série no TikTok onde compartilha guias de presentes e vídeos do seu dia-a-dia sob esse novo pseudônimo, como trouxe a People.

A transformação da árvore de Natal da filha, embora gerando controvérsias, destaca a diversidade de abordagens de pais na era das redes sociais e como as escolhas estéticas podem se tornar virais, até mesmo recebendo apelidos característicos.