Jovem usa tática inusitada para lidar com clientes ‘insatisfeitos’ em seu trabalho

Uma jovem decidiu usar o Reddit para revelar como ela e seus dois colegas de trabalho conseguiram desenvolver uma tática para fazer os clientes “reclamões” repensarem suas atitudes.

Segundo ela, que conta com o apoio de outra jovem e do chefe direto das duas, a ideia se mostrou completamente funcional até o presente momento.

Sem se identificar, a jovem conta que é estudante do colegial e trabalha em uma cafeteria local com outra estudante e o filho do dono, que é seu chefe direto e estuda na mesma escola que ela.

“Alguns clientes chegam aqui simplesmente irritados com qualquer coisa. Literalmente eles explodem com tudo e fazem de uma pequena coisa, algo enorme. Eu não sei se eles estão em um dia ruim e só buscam por alguém em que possam descontar sua raiva, mas isso acontece com uma certa frequência”, revela.

“Isso fez eu me questionar o quão irritado e miserável alguém precisa ser para descontar sua raiva e frustração em estudantes do colegial que estão trabalhando aos finais de semana”.

Eles desenvolveram uma tática

A jovem revela que diante dessa situação o filho do dono da cafeteria, que é seu chefe direto, decidiu pregar uma peça nos clientes que começarem a agir de forma rude com as meninas. Para isso, ele decidiu simular uma demissão.

“Um cara estava reclamando por causa da temperatura do café, ele disse que não estava quente o bastante sendo que não temos controle sobre a temperatura que o café sai da máquina”.

“Na hora que percebeu isso, James chegou perto dele e perguntou qual era o problema. Não ficamos surpresos quando o cara começou a criticar tudo, e ele simplesmente virou para mim e disse: ‘Isso é inaceitável, você está demitida’. Na mesma hora eu comecei a agir como se fosse verdade e implorei a ele para não me demitir, enquanto ele entrou no papel de chefe irritante e me mandou arrumar as coisas e ir para casa”.

“O cara então começou a tentar acalmá-lo e pedir para que não me demitisse, mas ele seguiu interpretando e dizendo que a satisfação dos clientes está em primeiro lugar. Quando o cara foi embora eu ainda tinha meu emprego. Isso aconteceu mais algumas vezes, mas as pessoas começaram a se desculpar e a perceber que suas ações têm consequências. Alguns amigos dizem que estamos agindo errado, mas outros nos apoiam. Estamos errados?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela realmente achou uma boa forma de lidar com essa situação.

“Vocês acharam a maneira perfeita de lidar com clientes hostis”, comentou uma pessoa.

“Espero que ele comece a repensar suas atitudes! A sua tática foi incrível”, finalizou outra.