Jovem precisa trancar seu quarto para evitar que os primos usem sua cama

Uma jovem usou o Reddit para desabafar depois de sentir que teve seu espaço pessoal invadido por seus primos e tios. Segundo ele os parentes estarão visitando sua casa para as festas de fim de ano e exigiram utilizar o seu quarto como quarto de hóspedes.

Sem se identificar, a jovem de 15 anos conta que nasceu na Espanha, mas se mudou com os pais para os Estados Unidos quando tinha apenas 1 ano, passando toda a sua vida no país.

Por conta disso, é comum que ela e a família viagem para a Espanha para visitar seus avós e tios, que continuam morando em seu país natal. No entanto, para as festas de fim de ano deste ano as coisas foram diferentes.

“Eles decidiram vir até nós. Moramos em um pequeno apartamento de 2 quartos e eu sou filha única, então um dos quartos é meu e o outro dos meus pais. Nosso apartamento não é grande o bastante para receber meus avós e tios”.

“Por causa disso, meus avós reservaram um hotel perto da nossa casa, mas meu tio é mão de vaca e não quis fazer isso. Ele exigiu que eu ceda meu quarto para eles e seus filhos”, conta a jovem.

Ela decidiu tomar uma atitude

Diante da solicitação de seus tios, a jovem conta que tentou argumentar sobre sua vontade de permanecer em seu quarto uma vez que tem problemas para dormir. No entanto, eles continuaram insistindo em utilizar o quarto dela e, cansados de tentar brigar, os pais da jovem cederam aos pedidos.

“Depois que eles insistiram muito meus pais disseram que eu deveria dormir no sofá da sala de estar. Eu não quis abrir mão do meu quarto, então quando chegou perto da noite eu me tranquei no meu quarto e travei a porta com a minha cama e a chave para evitar que eles entrassem”.

“É claro que eles ficaram irritados e ficaram tentando abrir a porta por um bom tempo, mas eu ignorei e fiquei a noite toda no meu quarto. Pela manhã, quando acordei já esperando um grande show, fui recebida com gritos por ter feito birra e me recusado a fazer um ‘pequeno sacrifício pela minha família”.

“Entendo que pareceu uma birra, mas eles não têm o direito de exigir o meu quarto! Eu apenas reforcei que meus avós alugaram um hotel simples e que eles poderiam ter feito o mesmo, eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, as atitudes da jovem foram justificadas.

“Precisamos normalizar o fato de que algumas crianças e adolescentes não gostam de abrir mão de seu espaço pessoal! Você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Eu concordo com a sua atitude! Sempre que vamos visitar meus parentes em outro país eu me sinto desconfortável com meus primos abrindo mão de seus quartos para nós”, comentou outra pessoa.