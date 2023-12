Já é um esporte profissional? Jovens realizam concurso de palmadas no octógono de lutas

Jovens viralizam por palmadas no octógono de lutas (Especial )

“O que uma atividade precisa ter para ser chamada de esporte?” é uma das perguntas mais frequentes nas redes sociais. Apesar de haver uma grande quantidade de respostas, muitas concordam que devem existir regras e regulamentos: “Um esporte deve ter regras e regulamentos claros que são estabelecidos antes da competição. Essas regras definem como o esporte pode ser jogado e o que se espera dos atletas”, mas “dar palmadas pode ser considerado um esporte?”

Uma conta do Twitter compartilhou o momento em que duas jovens subiram em um octógono de lutas para dar tapas nas nádegas. Como se fosse uma batalha de UFC, as participantes tinham público e um árbitro.

Con este deporte el futbol pasará al olvido pic.twitter.com/Jnf70nFQoW — Don Favs (@Don_Favs) December 13, 2023

As mulheres se bateram respectivamente no glúteo. O simples fato, de 27 segundos, fez com que milhares de internautas começassem a se perguntar se elas já eram atletas ou apenas duas mulheres brincando.

Até o momento, o vídeo acumula visualizações em várias redes sociais de Elon Musk, onde se podem ler mensagens como “Como se chama esse esporte”, “a primeira deu poucas”, “O que meus olhos veem” ou “Todos ganham”.