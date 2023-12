Filha decide abandonar o Natal em família após descobrir os verdadeiros sentimentos de sua mãe

Um caso compartilhado no Reddit deixou diversos usuários da plataforma inconformados com a atitude de uma avó diante de seus netos. Enquanto a mãe do menino busca por apoio, muitos deixaram suas opiniões a respeito do ocorrido.

Sem se identificar, a mulher conta que tem uma irmã 2 anos mais velha que ela, e que sempre foi “a filha preferida” de sua mãe. Por conta disso, durante toda sua infância e vida adulta ela precisou lidar com situações desconfortáveis e com o favoritismo da mãe pela irmã.

“Nós morávamos em um apartamento de um único quarto e enquanto minha irmã tinha tudo o que ela queria, incluindo o quarto, eu dormia no chão da sala junto com minha mãe”.

“Minha mãe lutava para pagar as contas, mas ainda assim fazia tudo o que minha irmã queria, desde comprar roupas novas a financiar saídas. Sempre que eu pedia por algo precisava ouvir que não tinha dinheiro para isso”.

Com o tempo, a mulher conta que aprendeu a aceitar que a mãe a amava de forma diferente e decidiu seguir com sua vida. No entanto, quando as coisas passaram a envolver seu filho, tudo mudou de cenário.

Ela ficou inconformada e magoada com a atitude da mãe

A mulher explica que ela é mãe de um menino de 4 anos, enquanto sua irmã tem duas filhas, de 9 e 6 anos. Por conta disso, todos planejavam comemorar o Natal ao lado de sua mãe, que a fez auxiliar com todas as preparações possíveis.

“Eu estava ajudando a colocar os toques finais na árvore e quando fui arrumar os presentes descobri que as filhas da minha irmã estavam recebendo 12 presentes cada uma, enquanto meu filho tinha apenas 3 embrulhos com seu nome”.

“Fiz um comentário para minha mãe e ela disse que ele era muito pequeno e cresce rápido, então não precisaria de muito”.

Ainda tentando entender a situação, ela acabou insistindo na pergunta para a mãe, mas a resposta foi mais dura do que ela imaginava.

“Ela disse que as filhas da minha irmã são especiais e que elas são sua vida. Eu me senti magoada, falei com meu marido e ele concordou que estou certa em me sentir assim. Decidimos não ir ao Natal e liguei para informar minha mãe sobre a nossa escolha, mas ela não reagiu bem”.

“Ela disse que eu estava sendo infantil e que devia entender que as avós têm seus netos preferidos, que ela ama meu filho e que ficaria magoada por eu proibi-lo de passar o Natal com ela. Ela logicamente contou para minha irmã que disse que isso é um problema exclusivamente meu e que ela vai seguir aproveitando o Natal”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a mulher precisa entender que em determinadas situações a melhor escolha é se afastar.

“Sua mãe e sua irmã são cruéis! Se afaste enquanto pode e se apegue ao seu marido”, comentou uma pessoa.

“Dói saber que uma criança precisaria ver sua avó favorecer suas primas por simplesmente acreditar que elas são especiais. Você agiu certo”, finalizou outra.