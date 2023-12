Estudo aponta que suco de beterraba reduz pressão

Uma descoberta promissora surge de um estudo recente conduzido por pesquisadores do Imperial College London, indicando que suplementos populares de suco de beterraba podem ter impactos positivos na pressão arterial e na aptidão física de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (COPD).

Pacientes com COPD, uma condição que afeta cerca de 400 milhões de pessoas globalmente, foram submetidos a um suplemento diário de suco de beterraba rico em nitrato por 12 semanas. Os resultados revelaram uma redução notável na pressão arterial sistólica e um aumento na distância percorrida em 6 minutos durante caminhadas.

Mecanismo por trás dos benefícios

O suco de beterraba é naturalmente rico em nitrato, que, ao elevar os níveis de óxido nítrico no sangue, promove o relaxamento dos vasos sanguíneos.

O professor Nicholas Hopkinson, líder do estudo, explicou que isso não apenas reduz a pressão arterial, mas também melhora a eficiência muscular, permitindo que músculos realizem o mesmo trabalho com menos oxigênio.

Os resultados desse estudo de longa duração são considerados promissores, destacando a necessidade de confirmação por meio de estudos mais amplos e de longo prazo. A pesquisa oferece esperança para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com COPD e reduzir os riscos associados a doenças cardiovasculares, ressaltando a importância de intervenções não farmacêuticas no gerenciamento de condições crônicas, como trouxe o New York Post.