Cuide de sua pele: dicas de dermatologista para um banho saudável e eficaz

Tomar banho é uma parte essencial da rotina diária, mas você sabia que alguns hábitos comuns podem estar prejudicando a saúde da sua pele? Uma pesquisa recente com 2.000 adultos revelou que a maioria passa, em média, 10 minutos no chuveiro, preferindo a água quente. No entanto, a dermatologista Dra. Alia Ahmed alerta que esse tempo é o dobro do ideal para uma pele saudável como trouxe ao The Mirror.

Um dos principais conselhos da Dra. Ahmed é reduzir o tempo no chuveiro para cinco minutos. Ela explica que água quente demais pode causar dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo inflamação e coceira. Esse problema é agravado em áreas com água dura, onde a exposição repetida pode levar à secura e irritação da pele.

Outra recomendação importante é usar as mãos em vez de flanelas para lavar o corpo. Embora muitos apreciem a sensação de uma flanela, ela pode abrigar germes se não for lavada regularmente. As mãos, quando limpas, oferecem uma opção mais higiênica.

Skin-Care-2-cottonbro-studio-Pexels-1

cottonbro studio / Pexels

Hidratação e produtos certos

A Dra. Ahmed também destaca a escolha cuidadosa dos produtos. Evitar ingredientes irritantes, como álcool, e optar por produtos hidratantes pode fazer uma grande diferença. Ela desmistifica a ideia de que um banho precisa deixar a pele "squeaky clean", destacando que a sensação de limpeza extrema pode indicar que os produtos estão ressecando a pele.

A pesquisa revelou que 56% dos participantes enfrentam pele seca após o banho, mas surpreendentemente, 35% não aplicam hidratante regularmente. A Dra. Ahmed sugere a escolha de um sabonete hidratante e incentiva o uso de um hidratante após o banho para manter a pele nutrida.

Em resumo, ajustar alguns hábitos no banho pode resultar em uma pele mais saudável. Escolher a temperatura certa, limitar o tempo no chuveiro e usar produtos que nutrem, em vez de prejudicar, são passos simples para uma rotina de banho mais benéfica para sua pele. Afinal, cuidar da sua pele é um ato diário de amor próprio.