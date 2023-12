'Ansiedade de cardápio' atinge 86% da geração Z em restaurantes

Uma pesquisa realizada pela rede britânica de restaurantes Prezzo revelou que impressionantes 86% dos frequentadores de restaurantes da Geração Z sofrem de 'ansiedade de cardápio'. Esse fenômeno é desencadeado por preços elevados e pelo medo de não encontrarem algo de seu agrado, de acordo com o estudo.

Uma pesquisa nos Estados Unidos, conduzida pela empresa de pesquisas One Poll, também apontou que mais clientes da Geração Z estão apreensivos com os cardápios em comparação com outras gerações.

Embora não faça parte da Geração Z, o autor destas palavras pode entender a aflição, especialmente ao deparar-se com termos como 'ovários de tomate' em um prato de cavala no famoso restaurante Michelin Shmone, localizado na West Eighth Street.

Adolescentes-Cori-Emmalea-Rodriguez-Pexels-1

Cori Emmalea Rodriguez / Pexels

Experiência do cardápio

Abrir um cardápio em muitos restaurantes de Nova York pode ser uma experiência estressante, especialmente quando amigos contam com sua expertise para fazer o pedido.

Além de pratos com nomes estranhos e misteriosos, o choque de preços tornou-se uma realidade desde a pandemia, quando restaurantes lutavam para sobreviver.

Pratos que costumavam custar em torno de US$30 agora podem ser encontrados por US$43 a US$45, e opções como wiener schnitzel e halibut estão entre os que viram seus preços subirem significativamente. A inflação nos cardápios também se estende a ingredientes especiais, como trufas brancas, que podem custar até US$180.

Entretanto, o problema não se resume aos preços. Cardápios estão cada vez mais repletos de categorias confusas, projetadas para nos fazer pedir mais ou, simplesmente, perder a cabeça. A tendência de rotular pratos como 'petiscos', 'leves' e 'para a mesa' pode deixar os clientes perdidos, como evidenciado pelo autor em um restaurante pan-asiático.

Diante desse cenário, não é de se surpreender que a Geração Z sofra com a 'ansiedade de cardápio'. No entanto, como a geração mais jovem frequentemente sabe o que é melhor, talvez seja sábio deixar que eles assumam o comando nas próximas vezes, como lembra o New York Post.