Amigo de quatro patas transforma hospital em São Paulo e leva alegria aos pacientes

Ademar, um vira-lata adorável, encontrou seu lar inusitado ao ser adotado pelo Hospital Dia Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. Nessa emocionante narrativa, descubra como o charmoso cão se tornou o primeiro a desempenhar o papel de cachorro hospitalar na rede municipal de saúde.

A adoção irresistível

A história começou quando Ademar, inicialmente um vira-lata que encantava a todos na frente do hospital, conquistou os corações dos funcionários. Resistir aos seus encantos foi impossível, e em janeiro deste ano, decidiram adotá-lo, proporcionando ao adorável cãozinho não apenas um lar, mas também um emprego peculiar.

Adestramento especializado

Antes de assumir suas responsabilidades no hospital, Ademar passou por um treinamento especializado. Ao longo de oito meses, sob a orientação do instrutor Dalton Gameleira, o vira-lata se preparou para interagir de maneira positiva com pacientes e colaboradores. Um verdadeiro “emprego dos sonhos” canino!

A rotina de trabalho encantadora

Com seu crachá funcional e treinamento concluído, Ademar agora passa a maior parte do dia na área externa do hospital, onde todos têm a oportunidade de interagir e compartilhar carinho. Além disso, suas visitas ao ambulatório, sempre acompanhando, proporcionam momentos de alegria e descontração para todos os presentes.

Cinoterapia em destaque

A presença de Ademar não é apenas uma fofura; é terapia instantânea. Sua interação reduz o estresse, promove a socialização e contribui para um ambiente hospitalar mais acolhedor. O gestor do hospital, Ronald Maia, enfatiza que “nosso pet tem feito a diferença nos dias por aqui, transformou o ambiente, trouxe uma sensação de pertencimento a esse lugar.”

Cinoterapia respaldada por Lei

A história de Ademar reflete uma tendência crescente na área da cinoterapia. Essa forma de terapia com cães é reconhecida legalmente em São Paulo pela lei municipal nº 16.827/2018. A iniciativa já está sendo bem-sucedida em outros hospitais, como o Hospital do Servidor Público Municipal, onde cães da Guarda Civil Metropolitana interagem com pacientes, proporcionando um verdadeiro espetáculo de afeto.

O astro canino em clima festivo

O vira-lata Ademar não só cumpre seu papel durante o ano, mas também abraça o espírito festivo. Durante o mês de dezembro, ele se apresenta com um gorro de Papai Noel, confirmando sua presença no Natal do hospital. Uma figura adorável que, sem dúvida, conquistou o título de “o cão mais fofo da cidade.”

Ele não é apenas um cão; é um agente de transformação, trazendo alegria e bem-estar à comunidade hospitalar. O sucesso dessa iniciativa evidencia os benefícios da cinoterapia, proporcionando um ambiente mais humano e acolhedor em instituições de saúde.

Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo