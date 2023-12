Adolescente: "meus pais me fazem dividir aniversário com meu irmão morto"

Uma adolescente de 16 anos revelou sua dor constante dias antes de completar 17 anos, após discordar dos pais sobre como desejava celebrar a ocasião. Com um irmão gêmeo que faleceu horas após o nascimento, ela conta que seus pais nunca superaram a tragédia, mas 16 anos de luto têm afetado sua própria felicidade, como trouxe o The Mirror.

Ela compartilhou: "ele era 5 minutos mais velho que eu. Me disseram que minha mãe entrou em uma profunda depressão, mas com ajuda melhorou ao longo do tempo." Com os pais determinados a manter viva a memória dele, a jovem compartilha seu aniversário com o falecido irmão desde o 1 ano de idade. "Há sempre aqueles 5 minutos de lembrança em homenagem a ele, e em vez de uma vela no meu bolo, haverá uma extra ou extras para ele. Por exemplo, se eu tinha 1 ano, colocavam 1 vela para ele, e assim por diante."

Ao admitir que não compreendia a situação quando era criança, começou a questionar aos 8 anos: "me disseram que era em memória do meu irmão, já que compartilhamos o mesmo aniversário. Isso continuou até meu 16º aniversário, que não pude celebrar, pois acabei no hospital. Meu avô apareceu no hospital enquanto eu me recuperava com um presente e me desejou um feliz aniversário, só para mim. Depois que ele saiu, percebi que amei que ele só me reconhecesse. Eu percebi que não queria continuar compartilhando meu aniversário com meu irmão. Mas depois me senti culpada."

Crianca-triste-Mikhail-Nilov-Pexels

Mikhail Nilov / Pexels

Discussão e apoio

A jovem discutiu os efeitos negativos de lamentar a morte do irmão gêmeo em vez de celebrar sua vida no aniversário, apenas seu avô apoiando sua decisão.

Após uma discussão acalorada, ela saiu de casa, deixando a família. Ela conta: "eu terminei chorando e disse a eles que ele nem está aqui e eu estou. Não consigo lembrar de tudo o que foi dito, mas houve muitos gritos comigo, meus pais e meu avô, sendo-me dito que sou egoísta e preciso parar de ser egocêntrica. Meu avô foi embora comigo. Tenho estado na casa dele desde a grande briga. Tenho chorado muito, e meu avô tem estado ao meu lado, mas me sinto tão culpada."

Após compartilhar sua história emocional no Reddit, ela recebeu amplo apoio. Um comentário afirmou: "seus pais precisam encontrar outra maneira de lidar com a perda do filho. Seu aniversário deveria ser sua celebração, não uma ocasião para rememorar a dor deles."

Outro leitor acrescentou: "seus sentimentos são completamente válidos. Eles estão celebrando apenas o próprio luto. Seu aniversário não tem absolutamente nada a ver com você ou seu irmão falecido. É hora de você se recusar a participar desses ritos fúnebres mórbidos deles."

Uma pessoa ofereceu seu apoio, dizendo: "querida, você não é a egoísta aqui. Seus pais são, e isso não é saudável."