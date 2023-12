TikToker torna-se o centro da polêmica por dançar e empurrar sua doméstica

A plataforma TikTok se envolveu em polêmica quando a usuária @paty.aramburo publicou um vídeo que gerou indignação nas redes sociais. No clipe, a jovem aparece dançando junto com sua empregada doméstica e, em determinado momento, a empurra levemente para fora da cena. No vídeo, dizia: “quando Edi vai para o seu país todos Natais, nos deixa toda a comida congelada”, em referência à empregada.

A publicação, que acumulou milhares de reproduções, recebeu uma enxurrada de críticas, acusando @paty.aramburo de comportamento elitista e desrespeitoso para com sua funcionária. Diante da crescente polêmica, a TikToker optou por desativar os comentários da publicação.

A TikToker tentou esclarecer, mas...

Numa tentativa de abordar as críticas, @paty.aramburo publicou outro vídeo onde tentava justificar sua atitude com a empregada. No novo clipe, ela afirmava ter um bom relacionamento com sua empregada e considerá-la parte de sua família. No entanto, a explicação não foi suficiente para acalmar as críticas e a controvérsia continuou circulando nas redes.

A situação levanta questões sobre o respeito nas interações entre empregadores e empregados, especialmente quando se trata de publicações nas redes sociais que podem alcançar um público amplo. O debate centrou-se em se o comportamento de @paty.aramburo foi apenas uma brincadeira inocente ou se refletia atitudes mais profundas de desigualdade e falta de respeito.

As redes sociais têm testemunhado numerosas situações em que o comportamento de indivíduos se tornou viral e gerou discussões sobre temas como o elitismo, o racismo e a discriminação. A polêmica gerada por este vídeo destaca a importância de refletir sobre a responsabilidade e a ética ao compartilhar conteúdo em plataformas de alcance massivo.