Passageiros criticados por tomar assentos de casal na primeira classe e 'bullying'

Um relato publicado no Reddit está gerando discussões acaloradas, pois muitos leitores concordam que um casal foi prejudicado por dois passageiros da primeira classe.

O incidente, compartilhado há oito dias na comunidade r/Delta do Reddit, revela como um casal lidou com estranhos que ocuparam seus assentos na primeira classe. O post, já com mais de 12.000 votos positivos, descreve a situação constrangedora.

Os protagonistas da história afirmam que outro casal mudou-se para os assentos designados ao casal prejudicado. Mesmo cientes de que estavam ocupando lugares indevidos, os ocupantes não demonstraram vontade de retornar aos assentos corretos.

Segundo o relato, a proposta de ceder os assentos da fileira seguinte foi feita, mas não foi aceita pelo casal prejudicado. A situação ficou ainda mais desconfortável quando os ocupantes ilegítimos menosprezaram o casal original, sugerindo que a mudança não era relevante.

Solidariedade online

A comunidade online manifestou apoio ao casal prejudicado, considerando os outros passageiros como os verdadeiros responsáveis pelo comportamento inadequado. Sugestões para envolver comissários de bordo foram compartilhadas, destacando o direito dos passageiros aos assentos pelos quais pagaram.

Este incidente levanta questões sobre a etiqueta adequada em aeronaves. Comissários de bordo têm se esforçado para educar os viajantes sobre o comportamento aceitável durante os voos. Algumas atitudes consideradas desagradáveis incluem má higiene no banheiro e hábitos desrespeitosos, como cortar unhas a bordo.

Natalie Magee, comissária de bordo de 42 anos, compartilhou suas experiências e pet peeves no TikTok, destacando a importância do respeito mútuo durante os voos. O debate em torno da etiqueta aérea continua, enfatizando a necessidade de conscientização sobre o comportamento apropriado a bordo, como lembrou o New York Post.