Pai de noiva de 74 anos passa por situação hilária no altar

Uma noiva compartilha uma experiência inusitada do dia do casamento em um TikTok, oferecendo um alerta hilário para futuras noivas. Durante a caminhada até o altar, o pai da noiva, Leonard Grundman, 74 anos, enfrenta um contratempo com suas calças, resultando em uma cena divertida e memorável.

Sarah Grundman-Connors, 36, narra em seu vídeo TikTok o momento em que seu pai revela que está perdendo as calças enquanto a acompanha até o altar. O incidente ocorreu durante seu casamento em 2021, e as imagens capturaram o exato momento em que as calças de seu pai caíram, proporcionando uma visão inusitada.

Sarah explica que seu pai alugou um terno para a ocasião e, empolgado, decidiu vesti-lo. No entanto, duas semanas antes do casamento, ele ficou doente e perdeu peso, resultando em calças que não se ajustavam mais adequadamente. A falta de passadores para cinto complicou a situação, já que seu pai não era adepto de suspensórios.

"A situação foi mantida em segredo durante o primeiro olhar e as fotos de família, mas ao longo de duas ou três horas, os ajustes nas calças se soltaram", diz Sarah.

Celebração com risadas

Mesmo com a surpresa, Sarah enfatiza que a situação se tornou uma das melhores lembranças do casamento como lembrou a People. Após o rápido contratempo, seu pai levantou as calças, sorriu, e a sala se encheu de risadas e aplausos. O vídeo no TikTok visa proporcionar uma boa risada e alertar as futuras noivas sobre a importância de garantir que quem as acompanha até o altar esteja totalmente preparado.

"A vida é curta, e eu realmente queria que o dia do meu casamento fosse descontraído e muito divertido. Isso foi uma das melhores maneiras de começar e manter esse clima", conclui Sarah.