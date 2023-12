Nova vacina pode ter resultados surpreendentes para pacientes com câncer

A Anixa Biosciences, liderada pelo CEO Dr. Amit Kumar, está desenvolvendo uma vacina considerada "mudança de jogo" que pode prevenir a recorrência do câncer de mama mais agressivo. Em fase de testes com pacientes diagnosticadas com câncer de mama triplo-negativo, a vacina promete ser uma possível solução revolucionária.

Desenvolvida na Cleveland Clinic pelo falecido Dr. Vincent Tuohy, que dedicou duas décadas ao projeto antes de seu falecimento, neste ano, a vacina está agora sob os cuidados da Anixa Biosciences. Kumar expressou otimismo, sugerindo que a vacina poderia chegar ao mercado nos próximos cinco anos, após testes em humanos.

Kumar destacou a singularidade desta vacina em comparação com tentativas anteriores de desenvolver vacinas contra o câncer. Ao contrário de abordagens anteriores, a vacina Anixa Biosciences, administrada em três doses, mostra promessas não apenas para pacientes com câncer de mama, mas potencialmente para diversas formas de câncer.

Após anos de testes em animais, a equipe obteve aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para iniciar testes em humanos em 2021. A primeira paciente, Jennifer Davis, diagnosticada com câncer triplo-negativo em 2018, foi submetida à série de doses em outubro de 2021.

Vacinacao-FRANK-MERINO-Pexels

FRANK MERIÑO / Pexels

Resultados encorajadores

Jennifer Davis e outras 15 mulheres participantes do ensaio clínico apresentaram uma resposta imunológica positiva à vacina. Isso sugere que a vacina pode treinar o sistema imunológico a identificar e destruir células cancerígenas antes de se tornarem tumores.

Kumar explicou que, a partir de 2024, a equipe planeja iniciar um estudo duplo-cego envolvendo centenas de mulheres, comparando a eficácia da vacina com um grupo de controle. Mesmo se a vacina puder prevenir metade das recorrências, será uma "mudança de jogo" segundo ele.

Atualmente, os testes concentram-se em mulheres com câncer de mama triplo-negativo, dada a alta taxa de recorrência desse tipo de câncer. O objetivo a longo prazo é estender os testes a outros tipos de câncer de mama e, eventualmente, investigar a capacidade da vacina de prevenir o câncer em mulheres que nunca tiveram a doença.

Kumar enfatizou que, se bem-sucedida, a tecnologia pode ser aplicada no desenvolvimento de vacinas semelhantes para outros tipos de câncer. Essa abordagem inovadora da Anixa Biosciences, somada a pesquisas recentes, destaca o avanço constante na busca por tratamentos eficazes contra o câncer, como trouxe o New York Post.