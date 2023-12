Jovem desabafa após mãe obrigá-la a cobrir sua nova tatuagem: ‘Não é tão terrível assim’

Uma jovem de 19 anos se envolveu em uma grande discussão com sua mãe depois de decidir fazer uma tatuagem sem a aprovação de seus pais. Levando o caso ao Reddit, ela pediu a opinião de outras pessoas sobre sua situação.

Sem se identificar, a menina conta que trabalha normalmente e usa seu dinheiro para suprir suas necessidades enquanto mora na casa de seus pais. Mesmo sabendo que eles não gostam de tatuagens, ela decidiu fazer uma em seu ombro, mas não esperava a reação de sua mãe.

“Meu pai disse que odiou e seguiu em frente, minha mãe, por outro lado, passou semanas sem falar comigo e agora está exigindo que eu cubra a tatuagem na frente dela e sempre que sair de casa”, revela a jovem.

“Ela diz que está terrorizada com a possibilidade das pessoas fazerem fofocas sobre ela e sempre fala que todos vão comentar sobre isso. Eu venho de uma família que tem o costume de julgar as pessoas e que vão comentar sobre a tatuagem, mas minha mãe acredita que será considerada uma péssima mãe por eu ter feito o desenho”, revela.

Ela ficou revoltada

Por conta da situação, a jovem está inconformada e se recusa a cobrir a tatuagem, principalmente por estar no meio do verão.

“Está fazendo quase 36 graus e é impossível aguentar o calor com blusas de manga. O meu maior problema é que a atitude da minha mãe está fazendo eu me sentir mal. Eu sei que é irracional, mas ter que cobrir a tatuagem faz eu me sentir uma pessoa nojenta e indesejada”.

“A tatuagem é uma parte do meu corpo agora, e não acho que ela seja tão terrível a ponto de precisar ser escondida das pessoas que minha mãe está tentando impressionar e que tem comportamentos desprezíveis”.

“Eu estou firme na minha decisão, mas minha mãe diz que enquanto eu morar com ela, seguirei as regras dela”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, tanto ela quanto a mãe estão erradas nessa situação,

“Você é adulta e deve tomar suas próprias decisões. Mas você escolheu fazer a tatuagem mesmo sabendo a opinião dos seus pais e sabendo que precisará ficar em casa por mais alguns anos, preço a pagar é usar roupas de manga”, comentou uma pessoa.

“A situação de sua casa não deve interferir na autonomia que você tem sobre seu próprio corpo”, finalizou outra.