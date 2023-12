“Já não há mais cavalheiros como antigamente”: mulher reclama em vídeo porque ninguém a ajuda a trocar o pneu de seu carro e viraliza

Certamente as palavras “já não existem mais cavaleiros” têm sido repetidas por muitas pessoas, ou que já estão em perigo de extinção. Bem, a história de hoje tem a ver exatamente com isso e é que uma mulher se encarregou de demonstrar a realidade dessas frases com um vídeo que compartilhou através do TikTok.

TikTok: Mulher causa agitação nas redes sociais ao afirmar que ninguém a ajuda a trocar o pneu

Trata-se de uma usuária da rede chamada Jaya, que estava no meio do que parecia ser uma rodovia. A mulher mostrou o momento em que, junto com sua filha, estavam trocando o pneu do seu carro devido a um dano.

O que mais chamou a atenção foi que a mulher disse que não havia mais cavalheiros porque nenhum homem se aproximou para ajudá-las. O vídeo de apenas 16 segundos começou a se tornar viral rapidamente e alcançou mais de 6 milhões de visualizações.

"Já não há cavalheiros nos dias de hoje. Furamos o pneu, passaram carros com homens e nem um cavalheiro se oferece para nos ajudar. O que está acontecendo, cavalheiros? Ajuda, S.O.S.", dizia a mulher ao lado de sua filha.

TikTok: “Nem um cavalheiro se oferece para nos ajudar”

Minutos depois de ter publicado o vídeo no TikTok, os internautas começaram a deixar seus comentários, onde a maioria dos homens revelou que pensaria duas vezes antes de se aproximar de uma mulher, pois isso poderia ser considerado assédio ou atitudes machistas.

“Em palavras de muitos, isso seria um micromachismo”, “parece que você não é má, mas hoje em dia há coisas pelas quais deixamos de ser prestativos, é precaução”, “eles não existem mais porque as damas deixaram de existir”, foram algumas das reações.

Depois de receber quase 10 mil comentários, a mulher se pronunciou sobre o vídeo: “Minha filha e eu estávamos apenas tendo um momento mãe e filha, furamos o pneu e minha filha decidiu trocá-lo. Para todos os que se sentiram ofendidos, envio um abraço forte. Para todos os cavalheiros que não se aproximam para ajudar por desconfiança ou medo, ainda existem mulheres sensatas”.