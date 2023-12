Influencers são banidas de academia após vídeo 'nojento'

Duas influenciadoras de fitness, conhecidas como @fit.berna e @fitmitdebbs, estão enfrentando repercussões sérias após compartilharem um vídeo amplamente criticado intitulado "copiando o homem estranho no canto da academia", em novembro.

O vídeo, no qual as duas mulheres imitavam os movimentos de um homem enquanto riam descontroladamente, foi rotulado como "inapropriado" e ato de "bullying" por muitos. Após a intensa reação negativa, Berna e Debbs tornaram suas contas no Instagram e TikTok privadas.

Embora tenham retornado às redes sociais sem abordar a controvérsia, um usuário de mídia social recentemente atualizou a situação, afirmando que as alemãs foram banidas pela academia em que treinavam.

Reação do público

Noah Bermudez, um dos críticos do vídeo original, relatou ter sido contatado por um treinador pessoal da academia frequentada por Berna e Debbs, confirmando a expulsão das influenciadoras. "Este cara me mandou uma mensagem, e o colega dele, que é gerente da academia, as expulsou", afirmou Noah.

Agradecendo a Noah por chamar a atenção da academia para o incidente, a mensagem indicava que "esses tipos de vídeos não são tolerados".

Embora Debbs tenha entrado em contato com Noah, alegando um "mal-entendido" e insistindo que não estavam zombando do homem, mas sim "copiando seu treino de maneira brincalhona", muitos observaram a ausência de um pedido de desculpas público.

O episódio levantou debates sobre comportamento inadequado em academias, destacando que a denúncia desse tipo de situação tornou-se viral nas redes sociais, evidenciado pelas hashtags #GymCreep e #GymWeirdo, que acumularam mais de 100 milhões de visualizações até fevereiro de 2023.

O caso recente destaca que o assédio não é exclusivo de um gênero, embora ainda seja predominantemente direcionado a mulheres, como relembrou o New York Post.