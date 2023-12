Homem escolhe se casar com a amante e coloca em risco o relacionamento com a filha

O Reddit é uma plataforma de discussões em tópicos conhecido por abrigar relatos e compartilhamentos dos mais variados temas. Em um tópico dedicado exclusivamente a julga as ações dos outros, uma jovem decidiu ajuda para saber se agiu errado ao se recusar a comparecer ao casamento de seu pai.

Sem se identificar, a jovem conta que passou por problemas complicados em sua família nos últimos anos.

“Quando eu tinha 17 anos minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e faleceu dois anos depois. Durante seu tratamento meu pai não estava por perto, ele estava sempre trabalhando e viajando a trabalho, então minha tia e avó cuidaram da minha mãe neste período”.

“Cinco meses depois do falecimento da minha mãe nós fomos apresentados à nova namorada do meu pai, o que me deixou completamente irritada pela forma como ele entrou em um novo relacionamento tão pouco tempo. Foi então que descobri que ele a mulher estavam juntos há 3 anos. Durante todo o tratamento da minha mãe meu pai a estava traindo”.

Irritada, a jovem conta que na mesma hora pegou suas coisas e saiu de casa, cortando o contato com seu pai desde então. Agora, aos 25 anos, a única parte de sua família com quem ela tem contato é sua tia, que a ajudou quando ela saiu de casa.

Ela tomou uma decisão

Segundo o relato, após algum tempo a jovem recebeu uma ligação de sua tia perguntando se ela tinha recebido algum contato do pai. Diante da negativa, a mulher revelou que o pai da jovem iria se casar com a namorada.

“Eu disse que não iria porque meu pai estava morto para mim. Depois de um silêncio na ligação eu ouvi a resposta na voz do meu pai e imediatamente desliguei. Ele estava ao lado da minha tia quando ela me ligou”.

“Depois de desligar eu mandei uma mensagem dizendo que ela tinha concordado em não falar nada sobre mim para meu pai, e ela respondeu dizendo que eu agi feito idiota ao falar o que falei e que meu pai estava arrasado. Ela disse que eu preciso crescer e seguir em frente”.

Após dois dias, a jovem conta que recebeu o convite do casamento pelo correio. Além disso, a tia também entregou seu endereço e número de telefone para várias pessoas da família que passaram a enviar mensagens e a fazer ligações pedindo a ela para ir ao casamento.

“A namorada dele me mandou mensagens dizendo que meu pai quer adiar o casamento por causa da minha atitude, e eu disse que não é minha culpa. Por curiosidade, ela era amiga da minha mãe e sabia da doença dela. Não quero ter um relacionamento com eles e nem ser forçada a isso, eu estou errada?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir o que acha ser certo.

“Seu pai traiu sua mãe com uma amiga dela enquanto sua mãe estava morrendo, aí agora sua família está magoada com você por se recusar a aceitar isso? Não vá ao casamento e deixe claro que sua tia quebrou sua confiança”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ir ao casamento e no momento em que perguntarem se alguém tem algo contra a união, deve se levantar e dizer tudo o que eles fizeram com sua mãe”, sugeriu outra pessoa.