Geração Z e os 'icks' no namoro: incômodos podem arruinar relacionamentos

A Geração Z está abraçando uma nova tendência no universo do namoro, conhecida como "icks", onde pequenos comportamentos considerados constrangedores se tornam motivos instantâneos de desinteresse. No entanto, especialistas estão emitindo um alerta, sugerindo que a prática de encerrar relacionamentos por esses incômodos, embora engraçados à primeira vista, pode sabotar a busca pelo parceiro ideal.

Mulheres solteiras da Geração Z têm compartilhado detalhes sobre seus "icks" no TikTok, destacando comportamentos que consideram cringe e que se tornam verdadeiros turn-offs. Entre eles, incluem-se desde ser excessivamente apegado à mãe até usar meias invisíveis e praticar swings de golfe.

Especialistas, como Logan Ury, diretora de ciência de relacionamentos no Hinge e autora de 'How to Not Die Alone', alertam que essa prática pode ser prejudicial. Ury destaca que os "icks" podem ser utilizados como desculpas por pessoas com um estilo de apego evitativo, que temem a rejeição e a proximidade emocional.

"Eles muitas vezes criam essas razões para se afastar de alguém", explica Ury, acrescentando que isso pode refletir o medo de confiar ou ser abandonado, como trouxe o New York Post.

Discernimento crucial nas relações

Embora alguns "icks" possam ser sinais sérios de alerta, Ury ressalta que detalhes menores não devem ser razões automáticas para o término de um relacionamento. Identificar se algo é uma peculiaridade ou uma verdadeira sensibilidade é crucial, observa a psicóloga social Sara Nasserzadeh.

"Devemos questionar se isso é apenas uma peculiaridade ou uma irritação para mim, ou se é realmente uma sensibilidade", destaca Nasserzadeh, alertando que diferenças fundamentais, como questões religiosas, merecem uma análise mais profunda.

Em uma pesquisa recente, descobriu-se que uma em cada cinco mulheres rejeitaria um homem vegano, enquanto mais da metade dos solteiros evitaria alguém que listasse muitos critérios de não preferência em um parceiro. Escolhas estéticas, como piercings no septo, também se mostraram divisórias no mundo do namoro.

Ao equilibrar as expectativas, os especialistas enfatizam a importância de não eliminar candidatos potencialmente compatíveis por motivos triviais. Em um cenário onde todos têm suas peculiaridades, discernir entre pet peeves e questões essenciais torna-se crucial para o sucesso nas relações.