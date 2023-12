Resposta de uma mãe à sua filha por elogiar Taylor Swift se torna viral

Uma usuária da rede social X, conhecida como Sifrina Millennial, e sua mãe se tornaram protagonistas de um divertido evento viral, depois que a jovem dedicou uma homenagem peculiar à famosa cantora Taylor Swift no dia de seu aniversário.

Na sua publicação, a garota elogiou de forma única a Swift ao expressar: "Hoje celebramos o aniversário da mulher que me criou. Desculpa, mãe", acompanhando a mensagem com uma imagem da cantora.

A mãe da Sifrina Millennial não deixou passar o comentário da sua filha, então foi enfática e escreveu a seguinte mensagem: "Que te lave a roupa".

Há quem afirme que as palavras da senhora foram ditas com um toque de humor, outros, no entanto, destacam que ela realmente ficou chateada porque sua filha chamou alguém que nem conhece de mãe, apenas por suas músicas e pelo que leu ou ouviu sobre ela nas redes sociais e na mídia.

Viral

A verdade é que o chat entre mãe e filha se tornou viral, desencadeando todo tipo de reações com mais de 527 mil visualizações e mais de 30 mil curtidas, além de dezenas de comentários.

"Ela não errou, sua mãe é uma verdadeira rainha", "hahaha rainha", "hahaha eu daqui a alguns anos com minha filha", "hahaha faltou ela dizer que também vai lavar suas cuecas", foram alguns comentários.

Alguém perguntou à garota por que, até agora, sua mãe ainda lava suas roupas, ao que Sifrina Millennial respondeu: "não, mas ela faz isso porque diz que se eu cuidar disso, farei uma bagunça com a ordem das coisas em casa. Quando eu morava sozinha, eu lavava minhas próprias roupas".

Os comentários nas redes sociais destacaram a divertida dinâmica entre mãe e filha, bem como o engenhoso senso de humor da mãe.

Este episódio ilustra como as interações familiares cotidianas, compartilhadas de forma humorística em plataformas sociais, podem conectar com um amplo público. A combinação de afeto, cumplicidade e humor nessa troca específica entre mãe e filha proporcionou um toque de leveza que foi amplamente apreciado online.