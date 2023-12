Pegadinha natalina: pai desabafa após brincadeira cruel com filha

Um pai está compartilhando sua indignação depois que sua esposa realizou uma brincadeira cruel com a filha adolescente, ameaçando arruinar as festividades natalinas. A ação, planejada como uma piada, causou um sério desentendimento na família, levantando questões sobre limites e empatia.

O clima natalino foi manchado para uma família quando uma brincadeira de mau gosto ameaçou estragar as celebrações. Com a filha de 17 anos, Kayla, desejando um laptop há algum tempo, os pais economizaram para surpreendê-la no Natal. No entanto, a esposa, discordando do marido sobre o verdadeiro significado do espírito festivo familiar, decidiu realizar uma brincadeira que chocou muitas pessoas.

Natal-decoracao-Jeswin-Thomas-Pexels-3

Jeswin Thomas / Pexels

A pegadinha desastrosa

O pai relatou que ao chegar em casa do trabalho, encontrou a filha Kayla chorando, a esposa de mau humor e o filho Martin, de 15 anos, satisfeito. Após indagar sobre a situação, descobriu que a esposa e o filho decidiram pregar uma pequena peça em Kayla.

A brincadeira consistia em fazer a filha acreditar que, em vez de receber um laptop no Natal, ela receberia o mesmo valor em cartões-presente de lugares onde não poderia comprar um laptop.

A esposa justificou a ação dizendo que era uma forma de revelar as "verdadeiras cores" da filha. O marido, visivelmente abalado, expressou sua desaprovação, confrontando a esposa sobre as expectativas e consequências da brincadeira.

O desentendimento na família se aprofundou, com o marido se recusando a perdoar a esposa pelo equívoco festivo. Ao compartilhar a história online, o homem recebeu apoio esmagador, com mais de 5 mil votos e mais de 2 mil comentários, a maioria expressando solidariedade ao pai como trouxe o The Mirror. Muitos comentários destacaram a falta de empatia da esposa e a necessidade de buscar terapia para resolver os problemas familiares subjacentes.

Uma leitora questionou a atitude da esposa, sugerindo que ela poderia ter sentimentos de ciúmes em relação à filha. Outro comentário enfatizou o comportamento cruel da esposa, chamando-a de "valentona".