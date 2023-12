OpenAI suspende conta da dona do TikTok após suposto uso não autorizado do GPT

A OpenAI tomou a medida de suspender a conta da ByteDance, empresa-mãe do TikTok, após relatos de que a empresa chinesa estava utilizando secretamente a tecnologia de inteligência artificial "GPT" da OpenAI para desenvolver seu próprio serviço rival de chatbot.

A ByteDance, sob escrutínio federal nos EUA devido aos seus laços com o governo chinês, teria utilizado extensivamente a API (Interface de Programação de Aplicações) da OpenAI em quase todas as fases de desenvolvimento de seu produto de inteligência artificial, segundo documentos internos citados pela The Verge.

O uso da tecnologia "GPT" da OpenAI pela ByteDance aparentemente viola os termos de serviço declarados pela OpenAI, que proíbem o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial concorrentes. A OpenAI suspendeu a conta da ByteDance enquanto investiga a extensão do uso não autorizado.

Um porta-voz da OpenAI afirmou que, se for confirmado que a ByteDance violou os termos de serviço, serão exigidas alterações ou a rescisão da conta. A Microsoft, principal investidora e parceira da OpenAI, também é citada como uma fonte pela qual a ByteDance acessa as ferramentas da OpenAI.

Limites de uso e preocupações

A ByteDance estava supostamente construindo seu próprio modelo de linguagem extenso, parte de um projeto interno chamado "Projeto Seed." Documentos internos indicam o uso do GPT da OpenAI tanto para treinar o modelo quanto para avaliar seu desenvolvimento.

A The Verge alega ter visto discussões internas sobre o serviço de mensagens "Lark" da ByteDance, onde funcionários discutiam como "embranquecer" evidências do uso da OpenAI. Relatórios sugerem que a ByteDance regularmente atingiu os limites de uso do serviço.

A ByteDance confirmou que seus engenheiros utilizaram as ferramentas da OpenAI nas fases iniciais do Projeto Seed. No entanto, alegam que qualquer texto relacionado foi removido do conjunto de dados do chatbot no início deste ano.

O suposto uso não autorizado da OpenAI pela ByteDance levanta questões sobre as operações da empresa e sua ambição de se tornar líder em inteligência artificial. Alegações anteriores sobre o acesso do Partido Comunista Chinês aos dados do TikTok também contribuem para preocupações regulatórias nos EUA como trouxe o New York Post.