Nome de bebê em presente de Natal faz mãe se recusar a participar de ceia

A escolha do nome de um bebê é algo particular e deve respeito somente aos pais da criança, no entanto não é incomum que os nomes escolhidos sejam motivo de desaprovação dos familiares.

Uma mãe buscou o Reddit recentemente para contar como está se recusando a participar da celebração de Natal de sua cunhada caso ela insista em chamar seu bebê por um nome diferente do escolhido.

Sem se identificar, a mulher conta que está casada há alguns anos e que seu marido é pai de um menino fruto de um relacionamento anterior. Além disso, o homem também é muito próximo de sua irmã, que cuidou dele depois que a mãe dos dois faleceu.

“Ela sempre foi legal comigo, mas parece ser controladora quando o assunto é meu marido. Isso não era um problema até eu engravidar e descobrir que estou esperando por um menino, que ela insiste em chamar de Tommy. Eu disse a ela que nós já escolhemos o nome do bebê, mas meu marido disse que devemos deixar para lá e que está tudo bem ela chamá-lo de Tommy, o que não está já que eu sou a mãe, não ela”.

“Minha cunhada está sendo a anfitriã do Natal como em todos os outros anos, e nos convidou para o jantar. Eu realmente estava animada para ir até que fui em sua casa e descobri que ela colocou meias com o nome de todos sobrinhos e sobrinhas na lareira, incluindo uma para o meu bebê com o nome de Tommy”.

Ela foi embora!

Enfurecida, a mãe conta que não pensou duas vezes antes de sair da casa da cunhada e se recusar a comparecer ao jantar de Natal caso ela continue insistindo em chamar seu filho de Tommy.

No entanto, após uma grande confusão, ela se surpreendeu ao precisar lidar também com o marido, que a acusa de estragar uma tradição familiar por conta disso.

“Ele disse que não posso mandar a irmã dele fazer algo na casa que é dela e que estou exagerando na minha reação. Ele agora insiste em ir, mas eu disse que me recuso a fazer isso. O marido da minha cunhada me ligou e disse que meu marido está devastado por perder o Natal junto com meu enteado. Eu estou errada?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve tomar providências para que o filho realmente não acabe se chamando Tommy.

“Sua cunhada está maluca! Se seu marido está tão preso a irmã ele não deve nem mesmo estar ao seu lado na hora do parto, ou você pode acabar com um bebê registrado como Tommy”, comentou uma pessoa.

“Seu cunhado deveria conversar com a esposa dele sobre o que ela está fazendo, não com você”, finalizou outra.