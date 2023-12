Mãe fica chocada ao descobrir o valor do presente de Natal de seus filhos

Uma mãe foi buscar apoio no Reddit depois de decidir deixar o jantar de Natal de sua família ao descobrir o valor do presente que sua cunhada comprou para seus filhos. Segundo ela, a mulher passou 3 meses exigindo presentes caros para os filhos, mas nem ao menos se preocupou em retribuir para os sobrinhos.

Conforme o desabafo da mãe, a irmã se seu marido passou os últimos meses conversando com eles sobre o que os filhos gostariam de ganhar como presente de Natal.

“Ela disse que como seus filhos são adolescentes eles preferem ganhar dinheiro ao invés de brinquedos ou roupas, para assim poderem comprar o que quiserem. Eu estava bem com isso, mas comecei a receber ligações dos meus sogros e da minha cunhada dizendo de forma indireta que eu sou a ‘mão de vaca’ da família e que era bom garantir uma quantia significativa de dinheiro nos envelopes”.

“Me senti pressionada por todos, então passei 3 meses juntando uma boa quantia para garantir que cada um recebesse ao menos 200. Em todo o momento as conversas eram basicamente sobre o que meus sobrinhos queriam e meus filhos foram deixados de lado com meu marido presumindo que a irmã e seus pais retornariam da mesma forma para os nossos filhos”.

Ela tomou uma atitude

A mãe então conta que durante o evento ela se surpreendeu ao nem mesmo receber um agradecimento pelo valor com o qual presenteou os sobrinhos. Além disso, ela perdeu a paciência de vez ao ver o presente recebido por seus filhos.

“Cada um deles recebeu um cartão presente de 20! Na mesma hora peguei meus filhos e fui embora. Como eu deveria ser grata por isso sendo que passei 3 meses trabalhando extra para suprir a demanda deles?”.

“Eu me senti obrigada a dar aquela quantidade de dinheiro, que pensei que era excessiva, e receber essa piada em troca? Meus filhos ficaram magoados e precisando lidar com isso enquanto os dela foram extremamente mimados. Eu também entrei em uma briga com meu marido por me pressionar a apenas aceitar a situação toda. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu de forma errada diante da situação em que se encontrou.

“No próximo ano, retribua o favor. Além disso, fique firme diante das atitudes de seu marido”, comentou uma pessoa.

“Pelo que você comentou, a próxima coisa para a qual deve se preparar é para lidar com um divórcio”, finalizou outra.