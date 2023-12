‘El Chapo’ antecipa o Papai Noel e distribui brinquedos com suas iniciais no México

Não é a primeira vez que estas ações são realizadas, pois há meses também foram entregues alimentos a famílias carentes em várias localidades de Sinaloa, estado do México Foto: (Especial)

Crianças de baixa renda em Sinaloa receberam brinquedos marcados com as iniciais ‘JGL’, sugerindo uma possível ligação com Joaquín Guzmán Loera, atualmente preso em uma prisão nos Estados Unidos.

De acordo com o correspondente do Grupo Fórmula, Felicitos Trujillo, foram entregues cerca de mil brinquedos para crianças de Culiacán e Navolato durante a tarde de quinta-feira, 14 de dezembro.

Nas redes sociais, foram divulgadas imagens da distribuição de brinquedos para crianças dos municípios mencionados, além de crianças internadas no Hospital Pediátrico de Culiacán, o que foi bem recebido pelos internautas, que viram isso como um gesto altruista em direção aos setores mais vulneráveis da sociedade.

Cabe mencionar que não é a primeira vez que essas ações são realizadas, já que meses atrás também foram entregues cestas básicas a famílias necessitadas em várias localidades de Sinaloa, também marcadas com as iniciais 'JGL'.

Estes gestos de "altruísmo" tornaram-se uma 'tradição', pois durante as festividades de Natal, Dia de Reis e Dia das Mães, membros de grupos criminosos entregam ajuda e presentes aos habitantes das regiões onde operam.