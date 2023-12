Como saborear o Natal sem temer o inchaço festivo: dicas para uma ceia saudável

A temporada natalina está a todo vapor, e com as festividades vem a tentação de exagerar nas comidas e bebidas. O especialista em bem-estar Walter Gjergja, da Zing Coach, oferece dicas valiosas para aproveitar a temporada com prazer culinário sem os desconfortos do inchaço pós-ceia, como trouxe The Mirror.

Walter Gjergja destaca a importância de uma abordagem mais consciente para evitar os excessos típicos dessa época do ano. Com 62% das pessoas admitindo excessos durante o Natal, resultando em dores de estômago, náuseas e outros problemas, é hora de tornar a temporada mais saudável e agradável.

Iniciar o dia com um café da manhã equilibrado é fundamental, conforme destaca Walter. Proteínas, fibras e gorduras saudáveis, como iogurte grego, frutas e nozes, impulsionam o metabolismo, regulam o açúcar no sangue e fornecem energia. A escolha de ovos como uma opção rica em proteínas também é recomendada.

Walter enfatiza a importância de manter-se hidratado, diferenciando a sede da fome. Beber água antes de ceder aos petiscos evita excessos e ajuda na hidratação. Alternativas como água com gás ou chá de ervas são preferíveis a bebidas alcoólicas ou refrigerantes açucarados.

Evitar o excesso de carboidratos refinados, como pão branco e bolos, é crucial. Proteínas magras, como peru, são recomendadas para manter a saciedade e evitar ganho de peso durante as festividades.

Fibras, atividade física, sono

Consumir vegetais antes de outros alimentos reduz a absorção de açúcares, proporcionando níveis mais estáveis de açúcar no sangue. Walter sugere construir a refeição em torno de proteínas magras, especialmente peixes, para um Natal mais saudável.

A prática de atividades físicas, como caminhadas em família ou patinação no gelo, queimam calorias e elevam o humor. Não é necessário correr ou frequentar a academia para manter-se ativo durante a temporada.

Garantir uma boa noite de sono é vital, pois a privação interfere nos hormônios da fome. Dormir de sete a nove horas por noite contribui para manter os hormônios estáveis e reduzir os desejos alimentares.

Negar a si mesmo os prazeres natalinos pode levar a excessos. Walter sugere substituir ingredientes, como trocar creme de leite por iogurte grego e substituir açúcares refinados por mel, mantendo os objetivos de saúde em foco.

A prática de comer com atenção plena ajuda a apreciar os sabores, texturas e sensações de uma boa refeição, reduzindo a ingestão calórica sem abrir mão do prazer. Walter destaca que, durante essa época, é importante dar-se um descanso ao indulgir em algumas delícias sem culpa.

Ao seguir essas dicas, é possível desfrutar do espírito festivo sem os inconvenientes do inchaço pós-ceia, mantendo um equilíbrio saudável durante as celebrações de Natal.