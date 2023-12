Câmera escondida flagra cena inusitada de animais fazendo travessia com ponte de corda

A fim de auxiliar na movimentação de gambás nas estradas movimentadas ao longo do ambiente de vida selvagem de Nova Gales do Sul, na Austrália, houve a preocupação de providenciar uma alternativa. Tracey Russel, defensora de animais, se deu conta de várias criaturas sendo prejudicadas pelas estradas movimentadas e resolveu agir. Relato extraído do portal The Dodo.

Com a insatisfação de assistir a dificuldade dos gambás em sua locomoção, Russel passou a refletir sobre como poderia auxiliar para beneficiar os animais. Sendo assim, contou com a ajuda de Dr. Nigel Weston e sua equipe, a fim de arquitetar um plano.

Como resultado das alternativas apresentadas, a equipe projetou duas pontes de corda e as colocou sobre a rodovia, na esperança de que os pequenos animais fizessem uso. Eles também instalaram câmeras para monitorar o comportamento das criaturas.

Aplicação de uma alternativa

Não demorou muito para notar a diferença. Movidas a energia solar, as câmeras revelaram uma nova movimentação sob as cordas, com os gambás fazendo uso da ponte.

“A equipe ficou absolutamente emocionada ao ter a confirmação de que ambas as espécies de gambás – gambás de rabo anelado e gambás cusu-de-orelhas-grandes – usam frequentemente ambas as pontes de corda”, disse um porta-voz do conselho ao The Dodo.

Resultado atingido com sucesso

Apesar das diferentes formas de uso manifestadas pelos gambás, os animais conseguiram atingir o mesmo objetivo: atravessar a ponte com segurança.

“Alguns navegam por dentro, outros por cima, garantindo uma passagem segura pela estrada”, escreveu o Conselho Ku-ring-gai em uma postagem no Facebook.

Além dos gambás adultos, foi possível enxergar os filhotes sendo levados agarrados em suas mães, também atravessando em segurança.

Certamente, a ponte de corda foi um grande auxílio na vida selvagem, a fim de preservar a movimentação dos animais, como realmente deveria ser feito.