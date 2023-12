Alerta veterinário: roupas de Natal para cães podem desencadear reações alérgicas

Com o aumento nas buscas por "roupas de Natal para cachorros" em impressionantes 315,4% no último mês, a temporada festiva traz um alerta importante: os jumpers natalinos podem causar "reações alérgicas graves" em cães. Um veterinário destaca os perigos de certos tecidos e a necessidade de garantir que os amigos peludos participem das festividades com segurança.

À medida que mais donos de cães optam por vestir seus amigos de quatro patas com trajes festivos, surge um alerta sobre os possíveis perigos dessas vestimentas. Buscas crescentes indicam uma tendência, mas os tutores devem estar cientes dos riscos, especialmente quando certos tecidos podem desencadear irritações e reações alérgicas em seus animais de estimação.

Sean McCormack, veterinário-chefe da tails.com, oferece conselhos valiosos para garantir a segurança e o conforto dos cães durante a temporada festiva. Ele destaca que alguns tecidos, como lã, nylon, pele falsa e misturas de algodão, podem causar coceira e desconforto nos animais. O aumento nas buscas por roupas natalinas ressalta a importância de uma escolha cuidadosa para evitar possíveis problemas de saúde nos pets.

Cachorro-e-dona-Yaroslav-Shuraev

Yaroslav Shuraev / Pexels

Sinais de reação alérgica

McCormack alerta os tutores sobre os sinais de reações adversas, como coceira excessiva, olhos lacrimejantes, vermelhidão na pele e inchaço. Em casos mais graves, cortes na pele, perda de pelos, infecções e dificuldades respiratórias podem ocorrer.

O veterinário enfatiza a importância de consultar um profissional se os sintomas persistirem, destacando que a prioridade deve ser sempre o bem-estar dos animais de estimação.

Para evitar complicações, McCormack recomenda o uso de tecidos como o algodão puro, garantindo liberdade de movimento. Ele ressalta que é essencial monitorar o conforto térmico dos animais, especialmente em ambientes aquecidos.

Observar sinais de superaquecimento, como ofegar excessivo, é crucial para garantir que os cães aproveitem as celebrações sem desconforto.

Ao abraçar a moda festiva para cães, os tutores são aconselhados a equilibrar o estilo com a saúde, garantindo que seus companheiros peludos desfrutem da temporada sem riscos à sua saúde.