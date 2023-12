Vítima de ataque de tubarão nas Bahamas é identificada como editora de matemática

Autoridades identificaram a mulher de Massachusetts que morreu em um ataque de tubarão na costa das Bahamas na segunda-feira. Lauren Erickson Van Wart, de 44 anos, estava praticando paddleboarding perto de um resort em New Providence quando o ataque ocorreu por volta das 11h15, horário local.

Um salva-vidas do resort, testemunhando o incidente, usou um barco de resgate e retirou a vítima e um parente masculino da água. Apesar dos esforços de ressuscitação cardiopulmonar (CPR), Van Wart, que sofreu "trauma significativo no lado direito do corpo", não pôde ser revivida.

Van Wart estava de férias com o marido na época do incidente, conforme relatado pela WCVB-TV, afiliada da ABC. A editora de matemática, residente em Lowell, trabalhava para a Curriculum Associates, uma empresa de tecnologia especializada em ferramentas e programas educacionais.

Homenagens da empresa e resort

O CEO da Curriculum Associates, Rob Waldron, expressou tristeza pela perda da "querida e confiável colega e amiga", destacando sua dedicação em melhorar os resultados de aprendizagem. O incidente ocorreu perto do Sandals Royal Bahamian Resort, e a Sandals Resorts emitiu uma declaração expressando profundo pesar pela morte trágica e oferecendo condolências à família.

Em comunicado, a Sandals Resorts disse estar "profundamente triste" pela morte "trágica" da mulher e ofereceu condolências à família, comprometendo-se a fornecer todo o apoio possível.

Este incidente ocorre em um ano em que o total global de ataques de tubarão não provocados é significativamente menor do que a média dos anos anteriores, de acordo com o Florida Museum of Natural History. O relatório de 2022 do International Shark Attack File destaca 57 casos confirmados em todo o mundo, abaixo da média anual de 70 casos nos últimos cinco anos.

A notícia deste último ataque de tubarão surge enquanto outro incidente fatal ganha manchetes no México, onde uma mulher de 26 anos morreu após um aparente ataque de tubarão enquanto nadava com a filha de 5 anos. As autoridades locais alertaram para evitar praias, priorizando a segurança da população.

Até o momento desta redação, a Sandals Resorts não respondeu aos pedidos de comentários da People. A tragédia destaca a necessidade contínua de consciência e precauções ao desfrutar de ambientes marinhos.