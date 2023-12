Tendência profissional 'coffee-badging' alerta líderes empresariais

A medida que muitos empregadores insistem no retorno ao escritório pós-pandemia, uma nova forma de resistência está surgindo entre os funcionários, chamada de "coffee-badging", e líderes empresariais estão atentos.

Com o retorno ao escritório, alguns funcionários estão protestando sutilmente, passando o mínimo de tempo possível no local, de acordo com Frank Weishaupt, CEO da Owl Labs em Boston. "Coffee-badging" ocorre quando os funcionários aparecem no escritório apenas o suficiente para tomar um café, aparecer e fazer um registro de presença, retornando em seguida para realizar o restante do trabalho em casa.

A prática passa despercebida, já que colegas e gerentes, muitas vezes ocupados, não conseguem monitorar o paradeiro de todos. Se um "coffee-badger" não tem reuniões presenciais ou não trabalha perto do chefe, é possível que sua ausência passe despercebida.

Niki Jorgensen, diretora de implementação de clientes da Insperity em Denver, aponta que o "coffee-badging" começou a ganhar destaque alguns meses atrás, refletindo os desafios que as empresas enfrentam ao trazer os funcionários de volta ao escritório após a pandemia.

Jorgensen aconselha que cada empresa faça sua própria pesquisa sobre o "coffee-badging". Se a maioria dos funcionários estiver adotando essa prática, pode ser necessário reavaliar a cultura organizacional e as políticas de trabalho remoto. A prática geralmente reflete a insatisfação dos funcionários com a cultura ou as políticas híbridas da organização.

Cafe-espresso-Chevanon-Photography-Pexels-1

Chevanon Photography / Pexels

Três soluções a considerar

Para combater o "coffee-badging," gestores podem adotar algumas estratégias:

1 - Implantar horários flexíveis: Oferecer horários flexíveis pode incentivar os funcionários a passarem mais tempo no escritório, permitindo que escolham horários mais convenientes.

2 - Estimular a interação social: Criar oportunidades para que os funcionários interajam socialmente pode melhorar o ambiente de trabalho. Eventos durante o almoço ou após o expediente podem ser organizados para promover a socialização.

3 - Promover comunicação aberta: A prática pode ser um sinal de descontentamento ou esgotamento. Incentivar a comunicação aberta e a busca por soluções pode melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Se a prática se tornar generalizada, pode afetar a cultura organizacional, prejudicando a construção de relacionamentos e a colaboração. A imprevisibilidade criada pelo "coffee-badging" pode causar frustrações na programação de reuniões e atividades diárias.

Emily Ballesteros, fundadora da Burnout Management, LLC, em Seattle, ressalta que a imprevisibilidade introduzida pela prática pode impactar negativamente outros aspectos do trabalho. Empresas estão adotando horários híbridos para reduzir a incerteza, proporcionando flexibilidade e estabilidade como trouxe o New York Post.